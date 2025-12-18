تشكيل كأس العرب - الدوسري والبريكان يقودان هجوم السعودية.. وتغييرات بالجملة في الإمارات

أعلن الثنائي هيرفي رينار مدرب السعودية، وأولاريو كوزمين مدرب الإمارات تشكيلتي مباراة الفريقين.

وتلعب السعودية ضد الإمارات بعد قليل ضمن مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العرب.

ويقود الثنائي سالم الدوسري وفراس البريكان هجوم المنتخب السعودي أمام الإمارات.

كما دفع رينار بالمهاجم صالح الشهري في الهجوم بعدما كان بديلا خلال المباريات الماضية.

وجاء تشكيل السعودية كالتالي:

حراسة المرمى: راغد نجار

الدفاع: محمد أبو الشامات – محمد سليمان – عبد الإله العمري – نواف بوشل

الوسط: مصعب الجوير – ناصر الدوسري – عبد الله الحمدان

الهجوم: صالح الشهري – فراس البريكان – سالم الدوسري.

فيما أجرى كوزمين عدة تغييرات على تشكيل منتخب الإمارات.

ودفع كوزمين بالمهاجم سلطان عادل، فيما احتفظ بالثنائي خيمينيز وكايو لوكاس على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل منتخب الإمارات كالتالي:

حراسة المرمى: حمد المقبالي

الدفاع: روبين فيليب - لوكاس بيمنتا - ساشا إيفكوفيتش - ماركوس ميلوني

الوسط: يحيى نادر - عصام فايز - يحيى الغساني

الهجوم: علي صالح - برونو أوليفيرا - سلطان عادل.