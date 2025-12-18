كالتشيو ميركاتو: عرض إيكاردي على ثلاثي الدوري الإيطالي.. واهتمام إسباني

ماورو إيكاردي النادي : جالاتاسراي جالاتاسراي

من المتوقع أن يغادر ماورو إيكاردي صفوف جالاتاسراي، حيث بدأ وكلاؤه الاستفسار عن إمكانية العودة إلى الدوري الإيطالي، بحسب تقارير إيطالية.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو أنه قد تم عرض المهاجم الأرجنتيني على ميلان وروما ولاكومو.

وأشار التقرير إلى أن هناك اتصالات أولية تمهيدية قبل فتح سوق الانتقالات في يناير، لكنها لا تعتبر مفاوضات رسمية حتى الآن.

إيكاردي انضم إلى جالاتاسراي في موسم 2022-23 على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان.

ويملك اللاعب عقدًا يمتد حتى يونيو 2026، لكن الموسم الحالي يُنظر إليه على أنه الأخير له في إسطنبول، مع احتمال رحيله في يناير.

وعلى الرغم من تعافيه من إصابة في الركبة، إلا أن المنافسة داخل صفوف الفريق تصاعدت، خصوصًا بوجود فيكتور أوسيمين وليروي ساني،.

ووفقا لتقارير تركية ينوي جالاتاسراي التعاقد مع مهاجم جديد في يناير، ويبقى أديمولى لوكمان هدفًا رئيسيًا.

إيكاردي شارك في 21 مباراة هذا الموسم، لكنه اكتفى بـ800 دقيقة على أرض الملعب، وبدأ فقط في ست مباريات.

ويأتي ذلك رغم حفاظه على سجل تهديفي جيد بتسجيل 8 أهداف في الدوري التركي الممتاز.

كما أبدت أندية إسبانية اهتمامًا به، حيث كشفت تقارير أرجنتينية أن إيكاردي يفكر في الانتقال إلى الدوري الإسباني، مع وجود اهتمام من كل من إلتشي وريال أوفييدو، ويُفضل اللاعب الانتقال لإسبانيا لأسباب شخصية، مع إمكانية الاستقرار في مدريد.