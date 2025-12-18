الاتحاد العربي يحتفي بمرور 50 عاما على تأسيسه بإقامة معرضا في الدوحة

احتفى الاتحاد العربي لكرة القدم بمرور 50 عاما على تأسيسه بإقامة معرضا في العاصمة القطرية الدوحة بالتزامن مع الأدوار النهائية لبطولة كأس العرب 2025.

ودشن هاني أبوريدة النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي المعرض بحضور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد.

ويتواجد معرض الاتحاد العربي في مقر المركز الإعلامي لبطولة كأس العرب بمركز قطر للمؤتمرات.

واحتوى المعرض على تاريخ الاتحاد العربي ومسابقاته الكروية بمختلف فئاتها منذ تأسيس الاتحاد عام 1974 في العاصمة الليبية طرابلس.

وتختتم منافسات كأس العرب مساء اليوم الخميس على ملعب لوسيل بالدوحة.

ويقام النهائي بين منتخبي المغرب والأردن في تمام السادسة مساء.

وكان منتخب المغرب قد تغلب على الإمارات بثلاثة أهداف دون مقابل.

بينما تأهل منتخب الأردن عقب التغلب على السعودية بهدف دون رد.