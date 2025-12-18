لاعب غينيا الاستوائية السابق لـ في الجول: حان الوقت لتحقيق إنجاز بأمم إفريقيا

الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 10:40

كتب : محمد عبد العظيم

رودلفو بوديبو - ديبورتيفو لاكورونيا

يرى رودلفو بوديبو لاعب ديبورتيفو لاكورونيا السابق أن هذا هو وقت تحقيق منتخب بلاده غينيا الاستوائية لإنجاز في منافسات أمم إفريقيا.

ويقع منتخب غينيا الاستوائية في المجموعة الخامسة بأمم إفريقيا بجانب منتخبات السودان والجزائر وبوركينا فاسو.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا بداية من الأحد المقبل وحتى 18 يناير المقبل.

وقال رودلفو بوديبو لاعب منتخب غينيا الاستوائية السابق لـ FilGoal.com: "أعتقد أن هذه النسخة ستكون ناجحة، خاصة بفضل الدولة المضيفة، وهي دولة عظيمة معتادة على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى. لا يساورني أدنى شك في نجاحها، وأن التنظيم سيكون ممتازاً".

وتابع بوديبو "أعتقد أن منتخب غينيا الاستوائية بحاجة إلى الارتقاء بمستواه، فقد حان الوقت لتحقيق إنجاز كبير في أمم إفريقيا".

وأوضح "في النسخة الماضية، قدمنا ​​أداءً جيداً في دور المجموعات، لكننا خرجنا من ثمن النهائي. لدينا إمكانيات أكبر بكثير، فالفريق هو نفسه تقريباً كما كان قبل 6 أو 7 سنوات".

وأضاف بوديبو "لاعبو الفريق الحالي يعرفون بعضهم جيداً، وهذا يُعدّ ميزة. أتمنى، من أجل اللاعبين، وخاصةً من أجل الوطن، أن يقدموا أداءً مميزاً".

وشدد لاعب ديبورتيفو لاكورونيا السابق "بالنسبة للاعبين، إنها فرصة رائعة لجذب انتباه الأندية الكبرى أنني أعتقد أنهم يستحقون إنجازا كبيرا".

وشدد "لكن هذا الفريق بحاجة إلى الارتقاء بمستواه، والتفكير بشكل استراتيجي، والإيمان بقدرتهم على تحقيق إنجاز تاريخي".

وكشف بوديبو "كانت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2012 مميزة للغاية لأنها كانت مشاركتنا الأولى فيها، وكنا نحن الدولة المضيفة. أتذكر حماس الجماهير الشديد، ومجموعة اللاعبين الشباب الذين كانوا يحملون على عاتقهم مهمة كتابة التاريخ على أرضنا وأمام جماهيرنا. وهذا ما حدث بالفعل".

وأضاف "قدمنا ​​أداءً رائعًا في كأس الأمم الأفريقية. لسوء الحظ، لم أتمكن من خوض هذه التجربة على أرض الملعب بسبب إصابتي في المباراة الافتتاحية ضد ليبيا بتمزق في الأربطة".

واختتم بوديبو تصريحاته "اضطررت لمشاهدة البطولة بطريقة مختلفة، من خلال التشجيع من مقاعد البدلاء. لكنني كنت سعيدًا برؤية بلادي تستمتع بأول مشاركة لها في كأس الأمم الأفريقية".

ويشارك منتخب غينيا الاستوائية للمرة الخامسة في تاريخ ببطولة أمم إفريقيا والثالثة على التوالي.

وكان الإنجاز الأبرز على الإطلاق هو الحصول على المركز الرابع في نسخة 2015.

ويستهل منتخب غينيا الاستوائية مشواره بمواجهة بوركينا فاسو يوم 24 ديسمبر الجاري.

