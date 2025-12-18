جوارديولا: لو كان مرموش معنا لما لعبت بهذه الطريقة أمام برينتفورد

عمر مرموش النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن اضطراره لتغيير طريقة لعبه أمام برينتفورد في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بسبب غياب عمر مرموش.

وغاب عمر مرموش عن اللقاء بسبب انضمامه لمنتخب مصر للمشاركة في أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وحسم مانشستر سيتي تأهله إلى نصف نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على برينتفورد بهدفين دون مقابل، ليصعد لملاقاة نيوكاسل حامل اللقب.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة: "لو كان عمر مرموش موجودا معنا لما لعبنا بهذه الطريقة، لكن ريان شرقي يستطيع القيام بذلك".

وأوضح "أمام الفرق التي تعتمد على القوة البدنية والتحولات، تحتاج إلى التمرير كثيرا ووجود جناحين حقيقيين، أما اللعب بالمهاجم الوهمي فيحتاج تحركات خاصة".

وشدد جوارديولا "لسنا فريقا يعتمد على لاعب واحد فقط، يمكننا بناء اللعب وفتح المساحات بطرق مختلفة، وشرقي وفيل فودين أثبتا ذلك".

وتابع المدرب الإسباني "ريان شرقي يمتلك جودة رائعة وهو لاعب يفهم كرة القدم التي نحب أن نلعبها، ويعرف متى يرفع الإيقاع ومتى يهدأ ويدور بالكرة".

واختتم جوارديولا تصريحاته "رأيت هذا النوع من أهداف شرقي كثيرا مع فودين وكيفين دي بروين من قبل".

وتأهل مانشستر سيتي لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز على برينتفورد بنتيجة 2-0.

ولأول مرة يصل سيتي إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية منذ 5 سنوات.

وجلس إرلينج هالاند هدافي الدوري الإنجليزي على مقاعد البدلاء طيلة الـ 90 دقيقة.

وأعتمد بيب جوارديولا على مجموعة من الأساسيين والبدلاء، إذ بدأ الأوزبكي عبد القادر خوسانوف والنرويجي أوسكار بوب أساسيان، فيما قاد ديفين موكاسا صاحب الـ 18 عاما هجوم سيتي.

وشارك فيل فودين في الدقيقة 19 بدلا من بوب الذي خرج للإصابة.

وفي الدقيقة 32 سجل ريان شرقي هدف تقدم سيتي.

وفي الشوط الثاني أَضاف سافينيو الهدف الثاني في الدقيقة 67.

ويتأهل مانشستر سيتي لملاقاة نيوكاسل حامل اللقب في نصف نهائي البطولة.