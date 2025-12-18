كأس الرابطة الإنجليزية – دربي لندن مؤكد.. ومانشستر سيتي ضد حامل اللقب

أقيمت قرعة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-26 وأسفرت عن مواجهتين من العيار الثقيل.

وتأهلت فرق مانشستر سيتي ونيوكاسل وتشيلسي إلى المربع الذهبي.

ويُحسم آخر أضلاع نصف النهائي يوم الثلاثاء 23 ديسمبر الجاري بلقاء يجمع أرسنال مع كريستال بالاس التي تأجلت بسبب مشاركة الأخير في دوري المؤتمر الأوروبي هذا الأسبوع.

وأجريت القرعة بعد نهاية لقاء نيوكاسل حامل اللقب مع فولام.

وسيلتقي مانشستر سيتي مع نيوكاسل حامل اللقب، فيما سيخوض تشيلسي دربي لندني في نصف النهائي حال كان المتأهل أرسنال أو كريستال بالاس.

وإليكم نتائج قرعة نصف النهائي

تشيلسي × الفائز من أرسنال وكريستال بالاس

نيوكاسل × مانشستر سيتي

وستقام المباريات بنظام الذهاب والإياب، فيقام الذهاب يوم 12 يناير 2026 والإياب 2 فبراير 2026.

ويحمل نيوكاسل لقب البطولة بالفوز بها على حساب ليفربول وهو ما تحقق لأول مرة في تاريخه.

ويعد ليفربول الأكثر تتويجا باللقب برصيد 10 ألقاب يليه مانشستر سيتي برصيد 8 ألقاب.

