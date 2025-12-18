كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام

الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 00:30

كتب : FilGoal

نيوكاسل

واصل نيوكاسل حملة الدفاع عن لقبه في كأس الرابطة الإنجليزية وتخطى فولام بالفوز بنتيجة 2-1.

ولأول مرة في تاريخه يصل نيوكاسل لنصف نهائي البطولة في موسمين متتاليين.

وحقق نيوكاسل الموسم الماضي اللقب لأول مرة في تاريخه بالفوز على ليفربول في النهائي.

وتقدم نيوكاسل بهدف يوان ويسا لاعب الفريق الجديد مسجلا أول أهدافه مع الفريق منذ انضمامه في الدقيقة 10 من انطلاق المباراة.

وعدّل ساسا لوكيتش النتيجة في الدقيقة 16.

وخطف لويس مايلي هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+2 من صناعة ساندرو تونالي.

وبات نيوكاسل ثالث المتأهلين للمربع الذهبي بعد تشيلسي ومانشستر سيتي.

ويكتمل أضلاع نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة تجمع كل من أرسنال وكريستال بالاس.

وستقام القرعة بعد قليل لمعرفة مباراتي نصف النهائي.

