كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام
الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 00:30
كتب : FilGoal
واصل نيوكاسل حملة الدفاع عن لقبه في كأس الرابطة الإنجليزية وتخطى فولام بالفوز بنتيجة 2-1.
ولأول مرة في تاريخه يصل نيوكاسل لنصف نهائي البطولة في موسمين متتاليين.
وحقق نيوكاسل الموسم الماضي اللقب لأول مرة في تاريخه بالفوز على ليفربول في النهائي.
وتقدم نيوكاسل بهدف يوان ويسا لاعب الفريق الجديد مسجلا أول أهدافه مع الفريق منذ انضمامه في الدقيقة 10 من انطلاق المباراة.
وعدّل ساسا لوكيتش النتيجة في الدقيقة 16.
وخطف لويس مايلي هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+2 من صناعة ساندرو تونالي.
وبات نيوكاسل ثالث المتأهلين للمربع الذهبي بعد تشيلسي ومانشستر سيتي.
ويكتمل أضلاع نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة تجمع كل من أرسنال وكريستال بالاس.
وستقام القرعة بعد قليل لمعرفة مباراتي نصف النهائي.
video:1
نرشح لكم
كأس الرابطة الإنجليزية – دربي لندن مؤكد.. ومانشستر سيتي ضد حامل اللقب رئيس وزراء بريطانيا يهدد أبراموفيتش باللجوء إلى القضاء لإجباره بشأن أموال بيع تشيلسي فولتيمادة: تقبلت فشل انتقالي إلى بايرن بهدوء.. والآن أنا سعيد في نيوكاسل سكاي ألمانيا: ميلان يتقدم بعرض لضم فولكروج من وست هام جلوبو: 4 أندية لندنية تفتح الباب أمام عودة تياجو سيلفا للدوري الإنجليزي حالة من الغضب داخل مانشستر يونايتد بشأن رفض المغرب مشاركة مزراوي مع الفريق ماريسكا: تشيلسي يسير في الطريق الصحيح تشيلسي يعبر كارديف بثلاثية في كأس الرابطة ويتأهل لنصف النهائي