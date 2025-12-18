اسكواش - عودة بطولة العالم للرجال والسيدات إلى مصر

تعود بطولة العالم لرجال وسيدات الاسكواش إلى مصر مجددا في ختام الموسم الجاري.

وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 8 إلى 16 مايو بمشاركة 128 لاعبا ولاعبة من المصنفين الأوائل.

تستضيف أندية بالم هيلز منافسات بطولة العالم لرجال وسيدات الاسكواش في مايو المقبل.

وسبق وأن استضاف نادي بالم هيلز منافسات بطولة العالم لموسم 2023 - 2024 والتي شهدت تتويج كل من نوران جوهر والبيروفي دييجو إلياس.

وتبلغ إجمالي الجوائز المالية للبطولة 1.35 مليون دولار، وتقام تصفيات إقليمية في كل من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا وأمريكا اللاتينية في بداية 2026 على أن ينضم المتأهلون منها إلى المصنفين الأوائل في البطولة الرئيسية.

ومن المقرر أن تغيب نوران جوهر عن المنافسة على اللقب هذا العام، عقب إعلان حملها، في الوقت الذي يعود فيه البيروفي دييجو إلياس للمشاركة مجددًا، سعيًا لانتزاع اللقب من المصنف الأول عالميًا مصطفى عسل، بطل النسخة الأخيرة التي أُقيمت في مدينة شيكاغو الأمريكية.

وعلى صعيد السيدات، تتطلع البطلة المدافعة عن اللقب نور الشربيني إلى حصد لقبها العالمي التاسع، في إنجاز تاريخي غير مسبوق يمنحها الصدارة منفردة كأكثر اللاعبات تتويجًا في تاريخ البطولة، متقدمة على الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد.

ويأتي الثنائي المعتزل عمرو شبانة وعلي فرج على قائمة المتوجين باللقب لصالح مصر برصيد 4 ألقاب لكل منهما.

بينما حصد رامي عاشور لقب بطولة العالم 3 مرات.

أما على مستوى السيدات فحققت مصر اللقب 10 مرات منهم 8 لصالح نور الشربيني ولقب لكل من رنيم الوليلي ونوران جوهر.