كأس ملك إسبانيا – ريال مدريد يتفادى مفاجأة تالافيرا ويعبر لدور الـ 16.. وتأهل أتلتيكو بنفس النتيجة

تفادى ريال مدريد المفاجآت في كأس ملك إسبانيا وعبر إلى ثمن النهائي بالفوز على تالافيرا بنتيجة 3-2.

ويقبع تالافيرا في الدرجة الثالثة الإسبانية وتأسس عام 2011، ولأول مرة يصل إلى دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا في تاريخه.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدما بهدفين عن طريق كيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 41، وهدف عكسي من مانويل فيراندو.

وفي الشوط الثاني شارك رودريجو وبيلينجهام وتشواميني.

وقلص أصحاب الأرض أمام أنصارهم النتيجة بهدف ناهول أرويو في الدقيقة 80.

وسجل مبابي هدف الحسم في الدقيقة 88 من صناعة تشواميني.

وأصبح مبابي ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في عام ميلادي واحد مع ريال مدريد منذ رونالدو في 2012 بالتساوي برصيد 58 هدفا ويتصدر رونالدو الترتيب برصيد 2013 برصيد 59 نقطة.

وحاول لاعبو تالافيرا العودة في اللقاء بهدف آخر من جونزالو دي رينزو في الدقيقة 90+1 لكن المغامرة لم تكتمل لتنتهي المباراة بفوز وتأهل ريال مدريد.

وكان أتلتيكو مدريد القطب الثاني للعاصمة الإسبانية قد تفوق بنفس النتيجة على بالياريس 3-2.

تقدم الروخيبلانكوس بثنائية أنطوان جريزمان وجياكومو راسبادوري في الدقيقتين 16 و20.

وسجل جيرارد بونيت هدف تقليص الفارق في الدقيقة 82 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.

وسجل جريزمان هدفا آخر لتصبح النتيجة 3-1 في الدقيقة 72، وأهدر توفار فرصة تقليص الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 90 سجل السنغالي مامادو كيتا هدف الفريق الثاني من ركلة جزاء لتنتهي أحداث المباراة بنتيجة 3-2.

وستقام قرعة دور الـ 16 يوم 7 يناير المقبل، فيما ستقام المباريات بين يومي 13-15 يناير 2026.

وتوج برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا عن الموسم الماضي بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي.