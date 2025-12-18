أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2025 والمقامة في المغرب.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

وارتفعت الجوائز المالية لبطولة أمم إفريقيا بقيمة مالية تصل إلى 32 مليون دولار أمريكي.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا مقسمين على ست مجموعات إذ تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى ثمن النهائي بينما يضاف إليهم أصحاب أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

وجاء توزيع الجوائز المالية في البطولة كالآتي:

المركز الرابع في دور المجموعات (6 منتخبات) = 500 ألف دولار لكل منهم.

الثنائي غير المتأهل من أصحاب المركز الثالث (2) = 700 ألف دولار.

الخاسرون في ثمن النهائي (8 منتخبات) = 800 ألف دولار لكل منهم.

الخاسرون في ربع النهائي (4 منتخبات) = مليون و300 ألف دولار لكل منهم.

الخاسرون في نصف النهائي (منتخبان) = 2 مليون و500 ألف دولار لكل منهما.

الوصيف (منتخب واحد) = 4 مليون دولار.

البطل (منتخب واحد) = 7 مليون دولار.

وجاءت مجموعات كأس إفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

