كأس الرابطة الإنجليزية - مانشستر سيتي يعبر برينتفورد بثنائية صوب نصف النهائي

تأهل مانشستر سيتي لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز على برينتفورد بنتيجة 2-0.

ولأول مرة يصل سيتي إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية منذ 5 سنوات.

وغاب عمر مرموش عن اللقاء بسبب انضمامه لمنتخب مصر للمشاركة في أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وجلس إرلينج هالاند هدافي الدوري الإنجليزي على مقاعد البدلاء طيلة الـ 90 دقيقة.

وأعتمد بيب جوارديولا على مجموعة من الأساسيين والبدلاء، إذ بدأ الأوزبكي عبد القادر خوسانوف والنرويجي أوسكار بوب أساسيان، فيما قاد ديفين موكاسا صاحب الـ 18 عاما هجوم سيتي.

وشارك فيل فودين في الدقيقة 19 بدلا من بوب الذي خرج للإصابة.

وفي الدقيقة 32 سجل ريان شرقي هدف تقدم سيتي.

وفي الشوط الثاني أَضاف سافينيو الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وخرج فودين في الدقيقة 82 وعوضه شارلي جراي صاحب الـ 19 عاما، وانتهت المباراة بفوز سيتي بهدفين دون رد.

وأصبح سيتي ثاني المتأهلين للمربع الذهبي بعد تشيلسي الذي فاز على كارديف سيتي بنتيجة 3-1.

وتقام في الوقت الحالي مباراة نيوكاسل وفولام، وتختتم مباريات ربع النهائي بلقاء أرسنال وكريستال بالاس الأسبوع المقبل.

