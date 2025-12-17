إنريكي: توقعت صعوبة مواجهة فلامنجو من قبل المباراة.. وأتمنى تحقيق مزيد من الإنجازات

اعترف لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان بصعوبة مواجهة فلامنجو في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وتغلب باريس سان جيرمان على فلامنجو البرازيلي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وحقق سان جيرمان السداسية بالفوز بألقاب السوبر الفرنسي والدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس إنتركونتينتال.

وقال لويس إنريكي عبر قناة بي إن سبورتس: "كانت مباراة صعبة جدا، وقلت قبل اللقاء أنها ستكون كذلك، وأثبتنا أننا مستعدون لتخطي كل الصعاب".

وتابع "سجلنا هدفا رائعا في الشوط الأول لكن لسوء الحظ كانت الكرة قد تخطت الملعب وتم احتسابها ركلة ركنية".

وشدد إنريكي "منذ قدومي كنت أرغب في تحقيق ما حققنا ونحن الآن فريق حقيقي يمتلك مزيج من الشباب وأصحاب الخبرة، وحققنا سداسية تاريخية في 2025".

واختتم إنريكي تصريحاته "أتمنى أن يكون لدينا فرصة لتحقيق المزيد من الإنجازات مع باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة".

قاد قفاز الروسي ماتيف سافونوف حارس مرمى باريس سان جيرمان فريقه للفوز بلقب كأس إنتركونتيننتال 2025 بالفوز على فلامنجو بركلات الترجيح 2-1 بعد نهاية الوقتين الأًصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

قفاز سافونوف في ركلات الترجيح تصدى لـ4 ركلات قائدا باريس سان جيرمان لأن يصبح ثالث فريق يحقق السداسية في تاريخ كرة القدم بعد برشلونة وبايرن ميونيخ.

وأصبح باريس سان جيرمان أول نادي فرنسي يحقق لقب كأس إنتركونتيننتال في التاريخ.

وحقق لويس إنريكي الفوز بالنهائي الـ 13 من أصل 14 خاضها كمدرب.