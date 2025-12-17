فيتينيا: مواجهة فلامنجو كانت معقدة جدا.. ولقب إنتركونتيننتال تتويج لمجهودنا

يرى فيتينا لاعب باريس سان جيرمان أن مواجهة فلامنجو في نهائي كأس إنتركونتيننتال كانت معقدة.

وتغلب باريس سان جيرمان على فلامنجو البرازيلي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وحقق سان جيرمان السداسية بالفوز بألقاب السوبر الفرنسي والدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس إنتركونتينتال.

وقال فيتينيا عبر قناة بي إن سبورتس: "مواجهة فلامنجو كانت معقدة جدا وتوقعنا ذلك قبل بدايتها، كنا نأمل في حسم اللقاء قبل ركلات الترجيح لكن سعيد جدا بتحقيق الانتصار في النهاية".

وتابع "ترجمنا مجهودنا طوال العام بالتتويج بلقب كأس إنتركونتيننتال، وأدى فلامنجو مباراة كبيرة".

واختتم فيتينيا تصريحاته "قدمنا موسما تاريخيا وحصدنا 6 ألقاب هذا العام وفشلنا فقط في تحقيق لقب وحيد وكنا قريبين منه أيضا".

قاد قفاز الروسي ماتيف سافونوف حارس مرمى باريس سان جيرمان فريقه للفوز بلقب كأس إنتركونتيننتال 2025 بالفوز على فلامنجو بركلات الترجيح 2-1 بعد نهاية الوقتين الأًصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

قفاز سافونوف في ركلات الترجيح تصدى لـ4 ركلات قائدا باريس سان جيرمان لأن يصبح ثالث فريق يحقق السداسية في تاريخ كرة القدم بعد برشلونة وبايرن ميونيخ.

وأصبح باريس سان جيرمان أول نادي فرنسي يحقق لقب كأس إنتركونتيننتال في التاريخ.

وحقق لويس إنريكي الفوز بالنهائي الـ 13 من أصل 14 خاضها كمدرب.