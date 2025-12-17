فولتيمادة: تقبلت فشل انتقالي إلى بايرن بهدوء.. والآن أنا سعيد في نيوكاسل

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 15:42

كتب : ذكاء اصطناعي

نيك فولتيمادة مهاجم نيوكاسل

تحدث المهاجم الألماني نيك فولتيمادة عن فشل انتقاله إلى بايرن ميونيخ خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، مؤكدًا أنه تقبّل الأمر بهدوء قبل أن ينتهي به المطاف لاعبًا في صفوف نيوكاسل يونايتد.

وكان فولتيمادة قد رغب في الانتقال من شتوتجارت إلى بايرن ميونيخ، إلا أن تمسك ناديه بمطالبه المالية حال دون إتمام الصفقة، ليغلق الباب أمام انتقاله إلى بطل ألمانيا التاريخي. وفي النهاية، رحل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى نيوكاسل يونايتد مقابل 85 مليون يورو.

وقال فولتيمادة في تصريحات لصحيفة "بيلد": "عندما أدركت أن الصفقة على الأرجح لن تتم، قلت لنفسي حسنًا، فليكن. في الحياة كل شيء يحدث لسبب".

وأضاف المهاجم الدولي الألماني موضحًا نظرته للأمر دون ندم: "صفقة بايرن التي لم تتم هي أفضل مثال على ذلك. أنا الآن سعيد جدًا بوجودي في نيوكاسل، وهذا لم يكن ليحدث لولا ما جرى. بعد التفكير في الأمر، أشعر بالسعادة لأن الأمور سارت بهذه الطريقة، وأؤمن أن كل شيء يحدث لسبب معين".

وعن انتقاله إلى نيوكاسل يونايتد، أبدى فولتمايده حماسه الشديد للتجربة الجديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلاً: "عندما أخبرني وكيلي باهتمام نيوكاسل، كنت في شقتي بمدينة شتوتجارت. تحمست على الفور وأردت الاستماع لما لديهم".

وتابع: "أجريت محادثات رائعة مع إيدي هاو، وهو شخص رائع فعلًا، وبعدها شعرت مباشرة بأنني أريد خوض هذه التجربة. في النهاية، كل شيء سار بسرعة كبيرة".

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

فولتيمادة نيوكاسل بايرن ميونيخ الدوري الإنجليزي الدوري الألماني
