حالة من الغضب داخل مانشستر يونايتد بشأن رفض المغرب مشاركة مزراوي مع الفريق

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 02:11

كتب : ذكاء اصطناعي

نصير مزراوي - مانشستر يونايتد

سادت حالة من الغضب داخل مانشستر يونايتد تجاه الاتحاد المغربي لكرة القدم، بعد رفضه طلب النادي بالسماح لمدافعه نصير مزراوي بالمشاركة في مباراة بورنموث، التي انتهت بالتعادل 4-4، قبل ستة أيام فقط من المباراة الافتتاحية لمنتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية. وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وكان روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، قد كشف يوم الجمعة أن المفاوضات لا تزال جارية مع الاتحادات الوطنية المعنية بشأن موعد انضمام نصير مزراوي، وبرايان مبويمو لاعب الكاميرون، وأماد ديالو لاعب كوت ديفوار، لمعسكرات منتخباتهم استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد أعلن في 3 ديسمبر أن الأندية ملزمة بالسماح للاعبين بدءًا من 15 ديسمبر فقط، بدلًا من 14 يومًا قبل انطلاق البطولة التي تقام في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

أخبار متعلقة:
ماريسكا: تشيلسي يسير في الطريق الصحيح ظهور تير شتيجن الأول.. برشلونة يهزم جوادالاخارا ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك تشيلسي يعبر كارديف بثلاثية في كأس الرابطة ويتأهل لنصف النهائي

وبينما سمحت الكاميرون وكوت ديفوار باستمرار مبويمو وأماد ديالو مع مانشستر يونايتد والمشاركة في مباراة بورنموث، اتخذ الاتحاد المغربي موقفًا مختلفًا، رغم أن منتخب المغرب، مستضيف البطولة، لن يخوض مباراته الأولى إلا يوم 21 ديسمبر أمام جزر القمر.

وكان مانشستر يونايتد يتوقع إتاحة اللاعبين الثلاثة، خاصة أن باقي مباريات الدوري الإنجليزي أُقيمت قبل موعد الإفراج المعدل الذي أعلنه «فيفا»، والذي أشار أيضًا إلى إمكانية التفاوض مع الاتحادات المعنية.

وتدرب نصير مزراوي طوال الأسبوع مع مانشستر يونايتد على أساس مشاركته في المباراة، قبل أن يتفاجأ النادي برفض الاتحاد المغربي. ووفقًا لما علمته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، قام مانشستر يونايتد بتصعيد الأمر إلى «فيفا»، إلا أن الاتحاد الدولي لم يجبر المغرب على التراجع عن موقفه.

وأدى ذلك إلى حالة من الاستياء الشديد داخل «أولد ترافورد»، حيث يرى مسؤولو النادي أنهم تعرضوا لمعاملة غير عادلة. وأكدت مصادر من داخل النادي أن الاتحادين الكاميروني والإيفواري تعاملا بتفهم وتعاون، في حين شعر مانشستر يونايتد بأن الاتحاد المغربي فضل حصة تدريبية للمنتخب على مباراة مهمة في الدوري الإنجليزي.

وعانت أندية أخرى من الموقف ذاته، حيث واجه كل من روما الإيطالي وريال بيتيس الإسباني صعوبات مماثلة في تعاملهم مع الاتحاد المغربي.

وكان «فيفا» قد دعا الاتحادات والأندية إلى «إجراء مناقشات ثنائية بحسن نية من أجل التوصل إلى حلول فردية مناسبة»، مضيفًا أنه في حال استمرار الخلاف، سيقوم بالوساطة مع الأخذ في الاعتبار توقيت المباريات، وأهمية المسابقات، والدور المتوقع للاعبين، وعوامل أخرى ذات صلة.

وانضم برايان مبويمو وأماد ديالو بالفعل إلى منتخبيهما، ليغيبا عن مواجهة مانشستر يونايتد المقبلة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

وفي ظل غياب مزراوي، إلى جانب إصابة هاري ماجواير وماتيس دي ليخت، اضطر روبن أموريم للاعتماد على الشاب أيدن هيفين (19 عامًا) وليني يورو (20 عامًا)، الذي انضم مقابل 52.18 مليون جنيه إسترليني، في خط الدفاع خلال مباراة بورنموث، ليضيع على الفريق فرصة التقدم إلى المركز الخامس في جدول الترتيب.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

المغرب أمم إفريقيا مانشستر يونايتد نصير مزراوي
نرشح لكم
ماريسكا: تشيلسي يسير في الطريق الصحيح تشيلسي يعبر كارديف بثلاثية في كأس الرابطة ويتأهل لنصف النهائي حوار مرموش: رفضت تمثيل كندا من أجل مصر.. وهذه أصعب لحظة في مسيرتي جوارديولا: لا أعرف مدة غياب دوكو.. وسنفقد مرموش وآيت نوري مرموش يعلن التحدي: مصر ستفوز بالأمم الإفريقية وكأس العالم سكاي: يونايتد وسيتي يتنافسان على سيمينيو.. وشرط جزائي لرحيل اللاعب في يناير برونو فيرنانديز: حزنت بسبب رغبة مانشستر يونايتد في رحيلي إلى السعودية ذا بيست – دوناروما يتوج بجائزة أفضل حارس في العالم
أخر الأخبار
حالة من الغضب داخل مانشستر يونايتد بشأن رفض المغرب مشاركة مزراوي مع الفريق 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
بحضور صلاح.. وزير الرياضة يجتمع مع لاعبي منتخب مصر قبل السفر للمغرب 6 ساعة | منتخب مصر
ماريسكا: تشيلسي يسير في الطريق الصحيح 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
وزارة الأوقاف: إذا لم يجدد الزمالك عقد انتفاع أرض فرع المهندسين سيتم سحبها 7 ساعة | الدوري المصري
ظهور تير شتيجن الأول.. برشلونة يهزم جوادالاخارا ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك 7 ساعة | الكرة الأوروبية
حرب خارج الملعب وأخرى داخله.. ديسابر والسعى لإثبات أن ما حدث سابقا لم يكن صدفة 7 ساعة | أمم إفريقيا
تشيلسي يعبر كارديف بثلاثية في كأس الرابطة ويتأهل لنصف النهائي 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
إمام عاشور: لا أتعمد الإدعاء.. وإصابتي كادت تبعدني عن كرة القدم 8 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519342/حالة-من-الغضب-داخل-مانشستر-يونايتد-بشأن-رفض-المغرب-مشاركة-مزراوي-مع-الفريق