تشيلسي يعبر كارديف بثلاثية في كأس الرابطة ويتأهل لنصف النهائي
الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 00:16
كتب : FilGoal
تأهل تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز على كارديف سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
تقدم تشيلسي في الدقيقة 57 عن طريق أليخاندرو جارناتشو، قبل أن يتعادل كارديف في الدقيقة 75 بهدف سجله دافيد تورنبل بضربة رأسية.
وعاد تشيلسي وسجل الهدف الثاني بقدم بيدرو نيتو في الدقيقة 82، وأكمل جارناتشو ثلاثية البلوز في الدقيقة 90+3.
ولا يزال هناك 3 مواجهات متبقية في دور الثمانية من كأس الرابطة.
ويلعب مانشستر سيتي ضد برينتفورد، ويلعب مانشستر يونايتد ضد فولام.
وأخيرا يلعب أرسنال ضد كريستال بالاس.
ويحمل نيوكاسل لقب كأس الرابطة من الموسم الماضي بعدما فاز في النهائي على ليفربول.
ويلعب تشيلسي في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي ضد نيوكاسل.
