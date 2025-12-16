تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو

تقدم الاتحاد النيجيري لكرة القدم بالتماس للاتحاد الدولي "فيفا" ضد منتخب الكونغو الديمقراطية ويطالب خلاله بالتأهل لكأس العالم بدلا من الكونغو.

ويزعم منتخب نيجيريا أن منتخب الكونغو أشرك بعض اللاعبين الذين يحملون جنسيات مزدوجة في مباراة المنتخبين الفاصلة والتي أهلت الكونغو للملحق المؤهل لكأس العالم.

واتهم الاتحاد النيجيري نظيره الكونغولي بخداع فيفا بشأن اللاعبين مزدوجي الجنسية في المنتخب، وأن الموافقة التي حصل عليها من فيفا بشأن مشاركة اللاعبين غير قانونية بسبب عدم استكمال كل الإجراءات القانونية الخاصة بتمثيل منتخب الكونغو.

وأشار موقع "أفريكا سبورت" إلى أن هناك 9 لاعبين من منتخب الكونغو يحملون جنسيات مزدوجة وغيروا من ولاءهم الوطني دون استكمال الإجراءات القانونية.

كما أوضح الموقع أن الاتحاد الدولي يدرس هذا الملف بدقة، وقد تشمل النتائج المحتملة اعتبار الكونغو خاسرة للمباراة أو اتخاذ إجراءات تاديبية أخرى.

وفي حالة تطبيق عقوبات على منتخب الكونغو، سيكون من غير الواضح إذا كان منتخب نيجيريا سيتأهل بشكل مباشر إلى تصفيات الملحق في المكسيك، أم سيخوض مباراة أخرى.

وكان منتخب نيجيريا خسر من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في المباراة في الفاصلة المؤهلة للملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

ويلعب منتخب الكونغو ضد الفائز من مواجهة كاليدونيا الجديدة وجامايكا على التأهل لكأس العالم.

