ذا بيست - الكشف عن اختيارات ميسي في الأفضل.. وغياب رونالدو

غاب كريستيانو رونالدو عن قائمة المصوتين لجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم 2025 من فيفا.

ويأتي رغم كونه القائد التاريخي للمنتخب البرتغالي، وظهر بدلاً منه بيرناردو سيلفا قائدًا في سجلات التصويت.

وشهد حفل ذا بيست هذا العام تتويج عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان بالجائزة متفوقًا على كيليان مبابي ولامين يامال.

وتواجد ليونيل ميسي في قائمة المصوتين واختار زميله السابق عثمان ديمبيلي في صدارة التصويت.

أما بيرناردو سيلفا فاختار مواطنه فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان على رأس القائمة.

اختيارات ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين لجائزة ذا بيست:

1- عثمان ديمبيلي

2- كيليان مبابي

3- لامين يامال

اختيارات بيرناردو سيلفا لاعب منتخب الأرجنتين لجائزة ذا بيست:

1-فيتينيا

2- نونو مينديش

3- عثمان ديمبيلي

وجاءت نتائج التصويت من قادة المنتخبات الوطنية والمدربين وممثلي وسائل الإعلام، دون تواجد اسم رونالدو ضمن قائمة المصوتين.