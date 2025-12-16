أبو العينين: هدف منتخب مصر هو الفوز بكأس الأمم الإفريقية

شدد طارق أبو العينين عضو اتحاد كرة القدم على أن هدف منتخب مصر من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية هو الفوز باللقب.

فاز منتخب مصر على نيجيريا بهدفين لهدف في المباراة الودية التي أقيمت في استاد القاهرة ضمن الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية.

وتعد المباراة هي الودية الوحيدة لمنتخب مصر قبل السفر إلى المغرب غدا الأربعاء، للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وقال أبو العينين: "نفخر أن محمد صلاح دائما يكون من ضمن المرشحين للفوز بالجوائز المهمة في العالم مثل ذا بيست".

وأضاف "هدف منتخب مصر أن يقدم نتائج جيدة ومستوى يليق باسم مصر في كأس الأمم الإفريقية".

وأكمل "مصر لها تاريخ كبير في أمم إفريقيا، واتحاد الكرة يدعم المنتخب بقوة ويشجعه في هذه البطولة القوية التي تضم منتخبات كبيرة تجهز وتستعد لكأس العالم".

وأتم تصريحاته "نستعد بكل قوة لكأس الأمم والمنتخب جاهز للبطولة، لدينا فريق قوي ومدرب مميز وقادرون أن نقدم مستوى مميز وهدفنا هو الفوز باللقب".