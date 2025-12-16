استاد القاهرة يكشف لـ في الجول سبب تأخير صيانة أرضية الملعب

كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة، عن سبب ظهور أرضية الملعب بشكل سيء خلال مواجهة نيجيريا الودية.

ويلعب المنتخب المصري أمام نظيره النيجيري في الودية الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلى المغرب.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2026.

وقال عبد الوهاب في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "كان من المفترض أن يتم البدء في زراعة أرضية الاستاد، ولكن حسام حسن المدير الفني للمنتخب طلب خوض الودية الأخيرة قبل كأس الأمم على استاد القاهرة".

وأكمل "اليوم بمجرد مغادر المنتخب ملعب المباراة، ستدخل المعدات والأجهزة وسيتم نزع الأرضية بالكامل لبدء أعمال زراعة عشب الملعب بالكامل من جديد".

ويغادر منتخب مصر القاهرة الخامسة مساء الأربعاء ليسافر إلى المغرب استعدادا لخوض البطولة.

وييقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجانب أنجولا، وزيمبابوي، وجنوب إفريقيا.