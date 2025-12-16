مباشر مباراة ودية - مصر (2)-(1) نيجيريا.. فوز الفراعنة
الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 19:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد نيجيريا الودية.
ــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز مصر
ق 85: نزول مهند لاشين بدلا من مروان عطية
ق 68: نزول محمد شحاتة وخروج زيزو
ق 55: نزول أسامة فيصل ومحمد حمدي وصلاح محسن ومصطفى شوبير بدلا من إمام عاشور وأحمد فتوح ومصطفى محمد ومحمد الشناوي
ق 53: جوووووول مصطفى محمد
ق 46: تسديدة من زيزو يتصدى لها الحارس
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل
ق 45+2: هدف التعادل
ق 40: الشناوي ينقذ كرة مصطفى محمد
ق 27: جووووووول محمود صابر والأول
انطلاق المباراة
