ذا بيست - غياب محمد صلاح ومبابي عن التشكيل الأفضل لعام 2025

يغيب محمد صلاح عن تشكيل العالم ضمن جوائز الأفضل "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن عام 2025.

وشهد تشكيل الأفضل تواجد ستة لاعبين من باريس سان جيرمان المتوج بدوري أبطال أوروبا.

ولا يتواجد لاعب إفريقي أو عربي سوى المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن منتخب المغرب.

كما يتواجد ثنائي برشلونة بيدري ولامين يامال بجانب جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد.

ويغيب كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد عن التشكيل المثالي لعام 2025.

وجاء تشكيل العام كالآتي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان / مانشستر سيتي)

الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) - باتشو ويليان (باريس سان جيرمان) - فيرجيل فان دايك (ليفربول) - نونو مينديش (باريس سان جيرمان).

الوسط: كول بالمر (تشيلسي) - جود بيلينجهام (ريال مدريد) - فيتينا (باريس سان جيرمان) - بيدري (برشلونة)

الهجوم: لامين يامال (برشلونة) - عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)