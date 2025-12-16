تشكيل منتخب مصر - إمام عاشور أساسي.. ومصطفى محمد يقود الهجوم أمام نيجيريا

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 19:01

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - إمام عاشور

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل مواجهة نيجيريا الودية الأخيرة قبل السفر لخوض كأس الأمم الإفريقية.

ويغيب محمد صلاح، وعمر مرموش نجمي ليفربول مانشستر سيتي، بعد وصولهما أمس الإثنين من إنجلترا، ليفضل المدير الفني إراحتهما.

ويبدأ المنتخب بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

الوسط:حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم:أحمد سيد زيزو - محمود صابر - مصطفى محمد

وعلى مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - رامي ربيعة - محمد إسماعيل - أحمد عيد - محمد حمدي - محمد شحاتة - مهند لاشين - مصطفي فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب زيمبابوي، وأنجولا وجنوب إفريقيا.

