مرموش يعلن التحدي: مصر ستفوز بالأمم الإفريقية وكأس العالم

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 18:42

كتب : FilGoal

مصر ضد كاب فيردي

شدد عمر مرموش نجم منتخب مصر ومانشستر سيتي الإنجليزي على أن هدف الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية هو الفوز باللقب.

وقال مرموش في تصريحات عبر موقع ناديه: "سنفوز بكأس الأمم الإفريقية بالطبع، ثم سنفوز بكأس العالم".

وأضاف "نريد أن نظهر بشكل جيد، ويمكننا أن نحلم بالفوز بالبطولة أيضًا أو الوصول إلى مرحلة متقدمة. نحن لا نذهب فقط من أجل القول ذهبنا إلى كأس العالم وانتهى الأمر".

وأشار "باللاعبين الذين نملكهم، وبالفريق الذي لدينا، وبالجودة التي نمتلكها، وبصفتنا المنتخب المصري، نحن أفضل فريق في إفريقيا. وفي الصيف المقبل، تذهب إلى كأس العالم من أجل تخطي دور المجموعات، ولتُعرّف العالم من أنت، لا لمجرد المشاركة فقط".

وأوضح "نريد أن نقدم أنفسنا بصورة جيدة، ويمكننا أن نحلم بالفوز بالبطولة أو على الأقل الوصول إلى مرحلة متقدمة".

وأكد "أدخل أي مباراة بهدف الفوز وتقديم أفضل ما لدي، سواء مع مانشستر سيتي أو مع المنتخب. أنت تمثل بلدك، ولذلك تلعب بنفس العقلية في كل بطولة".

وأتم تصريحاته "أشعر أن الشعب المصري فخور بوجود لاعبين مصريين في الدوري الإنجليزي مع أكبر ناديين في العالم. ومحمد صلاح بما حققه لا يزال مستمرًا. أعتقد أن المصريين فخورون بنا معًا".

ويقع منتخب مصر في أمم إفريقيا في مجموعة تضم جواره جنوب إفريقيا وأنجولا وموزمبيق.

