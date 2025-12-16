كرة طائرة - اقترب من العودة للزمالك؟ رضا هيكل يحسم مصير مستقبله مع حتا الإماراتي

أعلن رضا هيكل لاعب منتخب مصر وحتا الإماراتي مصير مستقبله مع ناديه قبل انطلاق سوق الانتقالات الشتوية.

وارتبط اسم رضا هيكل خلال الوقت الحالي من العودة إلى الزمالك مجددا.

وكشف رضا هيكل عن رحيله بشكل رسمي عن ناد حتا الإماراتي.

وكتب رضا هيكل عبر حسابه على إنستجرام: "بعد موسم قصير مع نادي حتا، انتهت رحلتي في الإمارات".

وتابع "كل الشكر والتقدير لإدارة النادي لتفهم قراري على الرحيل لظروف خاصة وشكرا جزيلا على هذه الفترة التي كنتم لي بمثابة عائلة".

وكان حتا الإماراتي قد أعلن ضم ثنائي الزمالك السابق رضا هيكل ومحمد لعبة في أغسطس الماضي.

وسبق للثنائي اللعب بقميص الزمالك خلال السنوات الماضية ومنتخب مصر.

وتوج الزمالك بلقب البطولة العربية خلال الموسم الماضي بينما خسر لقبي الدوري وكأس مصر.