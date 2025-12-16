كأس إنتركونتيننتال - مؤتمر إنريكي: النهائي ضد فلامنجو يحتاج للتركيز.. وهذا موقف حكيمي

يرى لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أن نهائي كأس إنتركونتيننتال أمام فلامنجو يحتاج للتركيز وسيحسم بالتفاصيل الصغيرة.

المباراة ستجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنجو البرازيلي مساء الأربعاء على ملعب أحمد بن علي بقطر.

وقال لويس إنريكي المدير الفني عبر المؤتمر الصحفي: "نهائي كأس إنتركونتيننتال مباراة خاصة بالنسبة لنا ولفلامنجو أيضا، وتحتاج لتحضير خاص".

وتابع "هذا النهائي يحتاج للتركيز وكل لقطة ستكون حاسمة، ولدينا الحافز المناسب لخوض هذه المباراة".

وأوضح إنريكي "أعتقد أننا أثبتنا صلابتنا الذهنية الموسم الماضية، ومواجهة فلامنجو لن تكون سهلة وسيكون نهائي صعبا".

وبسؤاله عن موقف ماركينيوس أجاب "ماركينيوس جاهز لمواجهة فلامنجو بعد تلقي العلاج المناسب، لكن سنقيم حالته مجددا عقب المران الأخير لبحث إمكانية بدء اللقاء من عدمه".

وشدد "صعب أن أحكم عن الإرهاق بسبب ضغط المباريات، أعتقد أننا تعاملنا بشكل جيد وتأقلمنا إلى حد كبير، لكن مع تلك المجموعة من المباريات المتتالية لا أضمن الأمر، هناك فرصة جيدة للاعبين بعطلة نهاية العام".

أما عن موقف أشرف حكيمي فقال: "لا يمكنه المشاركة في المباريات حتى يتعافى من الإصابة هذا ما أعلمه".

وأضاف "نهائي كأس إنتركونتيننتال آخر مباراة لفريق فلامنجو في الموسم بينما نحن في منتصف الموسم، أنا أحب طريقة لعبهم ويلعبون بشكل منظم وقدموا كأس عالم للأندية جيدة الصيف الماضي".

وواصل "من الصعب تصنيف كأس إنتركونتيننتال، فإذا فزت ستكون بطولة مهمة جدا لأنها الأولى في تاريخ باريس سان جيرمان، وأعتقد أنها أيضا مهمة لفريق فلامنجو".

واختتم إنريكي تصريحاته "لا أعتقد أن هذه المباراة ستحدد من الأفضل بين باريس سان جيرمان وفلامنجو وكل شيء ممكنا والجميع سيبذل قصارى جهده".

ويلعب سان جيرمان نهائي كأس إنتركونتنينال بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا.

فيما تأهل فلامنجو بعدما عبر عقبة كروز أزول في كأس الأمريكتين، ثم عقبة بيراميدز بكأس التحدي ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.