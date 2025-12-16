أمم إفريقيا – منافس مصر.. جنوب إفريقيا تهزم منتخب غانا الثاني وديا

فازت جنوب إفريقيا على منتخب غانا الثاني وديا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما استعدادا لكأس الأمم الإفريقية.

وتغلب منتخب جنوب إفريقيا على غانا بهدف سجله سيبو بيرسيفال مبولي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وخاض منتخب غانا المباراة بالفريق الثاني، وذلك بسبب غياب النجوم السوداء عن كأس الأمم الإفريقية.

ويقع منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة مع مصر خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وتضم مجموعة الفراعنة أيضا موزمبيق وأنجولا.

ويلعب منتخب مصر وديا بعد قليل مع نيجيريا في التجربة الوحيدة قبل كأس الأمم الإفريقية.

وتنطلق كأس الأمم الإفريقية يوم 21 ديسمبر، وتستمر حتى يوم 18 يناير من عام 2026 المقبل.

