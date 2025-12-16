دوري NBA – سبيرز إلى نهائي كأس الإمارات بالفوز على أوكلاهوما.. ليضرب موعدا مع نيكس

تأهل فريق سان أنطونيو سبيرز إلى نهائي بطولة كأس الإمارات، الخاصة بدوري كرة السلة الأمريكية NBA.

وفاز سان أنطونيو سبيرز على أوكلاهوما سيتي حامل لقب الدوري، بنتيجة 111-109.

وسجل فيكتور ويمبانياما نجم سان أنطونيو سبيرز 22 نقطة في المباراة، بينما سجل شاي جيلجوس ألكسندر نجم أوكلاهوما سيتي 29 نقطة رغم خسارة فريقه.

كما تأهل فريق نيويورك نيكس إلى نهائي البطولة ليضرب موعدا مع سان أنطونيو سبيرز، بعد الفوز على أورلاندو ماجيك بنتيجة 132-120.

وتقام المباراة النهائية فجر غدا الأربعاء بين الفريقين في مدينة لاس فيجاس.

وفاز بالنسخة الأولى من البطولة فريق لوس أنجلوس ليكرز، وفاز بالنسخة الثانية منها الموسم الماضي فريق ميلوكي باكس.

