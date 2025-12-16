دوري NBA – سبيرز إلى نهائي كأس الإمارات بالفوز على أوكلاهوما.. ليضرب موعدا مع نيكس
الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 17:50
كتب : FilGoal
تأهل فريق سان أنطونيو سبيرز إلى نهائي بطولة كأس الإمارات، الخاصة بدوري كرة السلة الأمريكية NBA.
وفاز سان أنطونيو سبيرز على أوكلاهوما سيتي حامل لقب الدوري، بنتيجة 111-109.
وسجل فيكتور ويمبانياما نجم سان أنطونيو سبيرز 22 نقطة في المباراة، بينما سجل شاي جيلجوس ألكسندر نجم أوكلاهوما سيتي 29 نقطة رغم خسارة فريقه.
كما تأهل فريق نيويورك نيكس إلى نهائي البطولة ليضرب موعدا مع سان أنطونيو سبيرز، بعد الفوز على أورلاندو ماجيك بنتيجة 132-120.
وتقام المباراة النهائية فجر غدا الأربعاء بين الفريقين في مدينة لاس فيجاس.
وفاز بالنسخة الأولى من البطولة فريق لوس أنجلوس ليكرز، وفاز بالنسخة الثانية منها الموسم الماضي فريق ميلوكي باكس.
نرشح لكم
سلة – الأهلي يهزم الجزيرة في ثاني جولات دوري السوبر سلة – الاتحاد يهزم الزمالك في ثاني جولات دوري السوبر كرة سلة – الزمالك يعلن التعاقد مع المحترف الأمريكي كلينتوني إيرلي كرة سلة - نقل السوبر المصري بين الأهلي والاتحاد إلى الغردقة.. وتأجيله 24 ساعة مصر تستضيف اجتماعات الاتحاد الإفريقي للسلة كرة سلة - سيدات الأهلي يتوجن بلقب بطولة إفريقيا للمرة الأولى مواعيد مباريات الأحد 14 ديسمبر 2025.. الدوري الإنجليزي وسيدات الأهلي في نهائي إفريقيا كرة سلة – الأهلي لنهائي بطولة إفريقيا للسيدات.. ومواجهة مكررة من العام الماضي