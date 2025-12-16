يورتشيتش: هناك أندية لم تطبق عليها القانون في دوري الموسم الماضي

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 17:03

كتب : FilGoal

أنتي يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز

يرى كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز أن هناك أندية لم يتم تطبيق القانون عليها في دوري الموسم الماضي.

وتوج الأهلي بلقب الدوري للموسم الماضي بعد منافسة مع بيرامديز.

وقال المدرب الكرواتي لراديو أون سبورت: "هناك من لا يقبل بأن يكون هناك منافسة مع الأهلي والزمالك، وسائل الإعلام لا بد أن تدعم الفرق الجيدة الأخرى مثل الإسماعيلي والمصري وغزل المحلة وبيراميدز وليس فقط قاصرا على الأهلي والزمالك فقط".

وأضاف "ما زلت أشعر بالألم والحزن على لقب الدوري للموسم الماضي، الأمر مثل إشارات المرور التي عندما تكون باللون الأحمر فعلى جميع السيارات مهما كانت نوعها التوقف وبنقل المثال إلى كرة القدم فهناك بعض الفرق تمر بالرغم من وجود إشارة حمراء، لماذا لا تقف بعض الفرق أمام هذه الإشارة؟ على الجميع الالتزام بالقوانين، ولم أقصد أو أذكر اسم الأهلي أو أي ناد، إجابتي واضحة والناس تفهمها".

وتابع "أحيانا تعاد لقطات تحكيمية لمبارياتنا والأخيرة كانت ضد بتروجت ويحدث ذلك مرة ومرتين، هذه المباراة تعطيني الإحساس بأننا لن نكون أبطالا للدوري المصري".

وواصل "أشاهد اللقطات والإعادات، لا يعيدون الصورة عندما يقرر الحكم بمنحنا ركلة جزاء لنا الأمر لا ينبغي أن يكون هكذا".

وأكمل "تحدثت مع مجلس الإدارة عن ضرورة دعم الفريق وتجديد بعض المراكز بلاعبين جدد".

وأوضح "نحتاج إلى ضم مدافعين وصانع ألعاب يمكنه تغيير إيقاع الأداء عندما نفقد السيطرة على الكرة".

وكشف "أما بالنسبة للجناحين فإيفرتون يحتاج إلى وقت من أجل التأقلم، ومصطفى فتحي سيعود إلينا في نهاية شهر يناير ولم يتدرب مع الفريق لوقت طويل".

وعن مستقبله قال: "الإدارة لم تتحدث معي بشأن تجديد عقدي الذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري، تركيزي الحالي على مشروع بيراميدز سواء لمدة 6 أشهر أو عام أو عامين".

وأنهى حديثه قائلا: "الكثير من المدربين يتحدثون مع أندية أخرى عندما يدخلون في الأشهر الـ 6 الأخيرة من عقدهم لكني لست من هذا النوع لم أتفاوض مع ناد آخر".

ويحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة من 12 مباراة خاضها.

