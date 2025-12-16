أياكس يعلن تعاقده مع مدافع أرسنال السابق

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 16:30

كتب : FilGoal

تاكيهيرو تومياسو - أرسنال

أعلن نادي أياكس أمستردام يوم الثلاثاء ضم الياباني تاكيهيرو تومياسو.

وانضم الدولي الياباني إلى النادي الهولندي بعقد يمتد حتى صيف 2026 في صفقة انتقال حر.

وأفاد النادي في بيان: "توصل أياكس إلى اتفاق مع تاكيهيرو تومياسو بشأن انتقاله إلى النادي".

وأضاف البيان "وقع المدافع الذي أصبح لاعباً حراً، عقداً لمدة نصف موسم، يمتد حتى 30 يونيو 2026".

وستعد تجربة تومياسو مع أياكس هي الأولى للاعب بعدما بات حرا منذ رحيله عن أرسنال.

وخضع اللاعب الياباني لجراحة في الركبة فبراير الماضي، ليغيب طوال الفترة الماضية.

وتعاقد أرسنال خلال الانتقالات الصيفية مع بييرو هينكابي وكريستيان موسكيرا، بالإضافة إلى تواجد كالافيوري، ومايلز لويس سكيلي، وجوريان تيمبر، وبن وايت في مركزي ظهيري الجنب.

وانضم تومياسو إلى أرسنال قادماً من بولونيا الإيطالي عام 2021.

وخاض اللاعب الياباني 84 مباراة مع أرسنال.

ولعب تومياسو آخر مبارياته مع أرسنال في أكتوبر 2024 أمام ساوثامبتون والتي انتهت بفوز الجانرز 3-1.

