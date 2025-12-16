مدرب أوغندا لـ في الجول: نملك فريقا شابا.. ومجموعتنا قوية

يرى بول بوت مدرب منتخب أوغندا أن مشاركة منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا سيكون خير تحضير قبل استضافة البطولة في 2027.

ويستعد منتخب أوغندا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025 والتي تنطلق في المغرب بداية من يور 21 ديسمبر الجاري.

وقال بوت لـFilGoal.com: "البطولة ستكون صعبة وقوية جدًا، ولكنها ستكون مثيرة للاهتمام بسبب الملاعب الجديدة والبنية التحتية للمغرب".

وواصل: "الأمر سيكون معقدًا بالنسبة لنا، لأن لدينا عدة لاعبين سيصلون متأخرين بسبب استمرار ارتباطهم بمباريات مع أنديتهم، وعلى مستوى التحضيرات، يكون الأمر دائمًا صعبًا عندما لا يكون الفريق مكتملًا، خاصة عندما تحتاج إلى العمل على الجانب الفني".

وأكمل: "سنحاول التعامل مع اللاعبين المتواجدين، إلى حين وصول بقية اللاعبين. لدي أيضًا بعض الصعوبات مع لاعبين مهمين مصابين حاليًا، وسيحضرون، لكننا لا نعرف بعد ما إذا كنا سنتمكن من الاعتماد عليهم أم لا".

وأردف: "وقعنا في مجموعة قوية مع تونس ومع تنزانيا ونيجيريا، وتعتبر مواجهة تنزانيا ديربي بالنسبة لنا لأننا جيران، ودائمًا ما تكون المباريات مع تونس معقدة، كما تعلم، لديهم فريق قوي جدًا ولم يخسروا منذ 16 أو 17 مباراة".

وأضاف: "أما نيجيريا فكانت قريبة جدًا من التأهل إلى كأس العالم، وهي أيضًا تضم لاعبين كبار، لذلك فالأمور دائمًا تكون صعبة، لكن بمجرد مشاركتك في بطولة كأس الأمم الإفريقية، فأنت تعلم جيدًا أنك ستواجه منتخبات قوية، ويجب أن تحاول تقديم أفضل ما لديك، وفي كرة القدم، لا تعلم أبدًا ما قد يحدث، يجب دائمًا أن تكون لديك آمال، وأن تمنح اللاعبين الثقة ليقدموا كل ما لديهم".

وعن هدف المشاركة قال: "هدفنا له وجهان، لأن أوغندا ستنظم كأس الأمم الإفريقية في عام 2027، لذلك يجب أن نحاول بناء فريق قوي، لأنه عندما تلعب على أرضك وتكون البلد المنظم، عليك دائمًا أن تظهر قيمتك لأنك تلعب أمام جمهورك".

وأتم: "لدينا فريق يضم لاعبين شباب يفتقرون إلى الخبرة أو النضج الكافي، لذلك فإنها فرصة الآن للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية لمنح هؤلاء الشباب الفرصة للتعلم والاستعداد لما سيأتي خلال العامين المقبلين، لكن في الوقت نفسه، كما تعلم، عندما تكون داخل البطولة، ترغب في تقديم أفضل ما لديك، وأعتقد أيضًا أنها تجربة مهمة بالنسبة لنا لمعرفة نقاط ضعفنا وقوتنا، وكيف يجب أن نعمل خلال العامين المقبلين استعدادًا لكوننا البلد المضيف".

ويلعب منتخب أوغندا في المجموعة الثالثة بجانب تونس وتنزانيا ونيجيريا.