اتحاد الكرة يتوصل لتسوية مع فيتوريا لإنهاء النزاع القضائي

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 16:11

كتب : محمد جمال

مؤتمر روي فيتوريا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم التوصل لاتفاق تسوية مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

وتولى فيتوريا البالغ 53 عاما، تدريب المنتخب المصري خلال الفترة من يوليو 2022 حتى فبراير 2024.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي:

توصّل اليوم، في مقر المحكمة الرياضية في لوزان "CAS"، كلٌّ من المدرب روي فيتوريا والاتحاد المصري لكرة القدم إلى اتفاق يُنهي النزاع القائم بينهما.

ويعبّر الطرفان عن شكرهما المتبادل لحرص كل منهما والتزامه بالتوصل إلى هذا الاتفاق، كما يشكر الاتحاد المصري لكرة القدم ويُثني على روي فيتوريا لِما قدّمه من تفانٍ وكفاءة خلال فترة عمله مدربًا للمنتخب الوطني المصري.

ورفضت لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت سابق قبول دعوى فيتوريا والتي طالب فيها الاتحاد المصري بكامل عقده والبالغ قيمته 4 مليون يورو.

وسبق وأن عرض فيتوريا الحصول على 500 ألف يورو فقط يشملون قيمة الشرط الجزائي بالإضافة لراتب نصف شهر متأخر وأتعاب المحامي.

ولكن الاتحاد المصري رفض وأرسل قيمة الشرط الجزائي فقط، ورفض فيتوريا استلام المبلغ وتقدم بشكوى للحصول على عقده كاملا.

ويرى فيتوريا أن أحد بنود التعاقد تعتبر كثغرة وتسمح له في تحصيل عقده كاملا حال تمت إقالته.

وخلال مشوار فيتوريا مع منتخب مصر لم يخسر سوى مباراة واحدة جاءت ضد تونس وديا.

وفي 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 5 وخسر 1.

وكان فيتوريا ثاني مدرب برتغالي يتولى تدريب منتخب مصر بعد مواطنه كارلوس كيروش.

وأقيل فيتوريا من منصبه بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية في الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

