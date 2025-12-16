ألونسو: يجب إظهار الحقيقة في قضية نيجريرا.. ونريد تجنب مفاجآت الكأس

يرى تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، ضرورة إظهار الحقيقة في قضية برشلونة ونيجريرا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة تاليفيرا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نعرف أن بطولة كأس الملك خاصة، فهي تعطينا الفرصة لمواجهة فرق مثل تاليفيرا، ولكنها أيضًا بطولة تشهد مفاجآت كبيرة، سندخل المباراة بنفس الاحترام والإعداد كالعادة".

وواصل: "هذه أيام يجب أن نحضر فيها لكل مباراة فنيًا وبدنيًا وذهنيًا".

وعن قضية نيجريرا قال: "نتشارك نفس الرأي مع النادي والرئيس، أهم شيء ومن مصلحة كرة القدم أن تظهر الحقيقة ونعرف ماذا حدث".

وأضاف: "داخل الفرق كنا نقاتل دائمًا من أجل نفس الهدف، نعلم أن هناك أوقاتًا جيدة وأخرى ليست كذلك، والوحدة أمر أساسي، نتعرف على بعضنا بشكل أفضل، وكل منا يعرف ما له وما عليه، وتركيزنا ينصب على ما هو قادم خلال الأيام المقبلة وعلى إنهاء الفترة قبل التوقف بأفضل صورة ممكنة".

وعن موقف مبابي من المشاركة قال: "نبحث دائمًا عن اتخاذ أفضل القرارات لضمان أفضل تشكيل ممكن لكل مباراة".

وشدد: "موقفي مع الإدارة من قبل وحاليًا هو نفسه، نتواصل مع بعض بشكل جيد، وكل منا يركز على دوره".

وأردف: "بيانات ريال مدريد ضد الحكام؟ كل شخص يدافع عن مصالحه، ومن يشعر بالظلم يجب أن يعبر عن ذلك، وهذا بالضبط ما نقوم به".

وشدد: "التشكيك في بطولات برشلونة؟ لا، لا لن أتدخل في ذلك الأمر".

وأكمل: "في كل دوري يرتكب الجميع الأخطاء لأننا بشر، ولكن هناك حالات تحتاج إلى التحقيق، وما حدث هنا يجب أن تظهر الحقيقة حوله، ولا يمكن التعامل معه بخفة".

وأضاف: "تشابي الذي وصل في يونيو ليس هو من يتواجد حاليًا، في الجوهر نعم، ولكنني تعلمت أشياء واضطررت لتعديل بعض الأمور في نفسي، وكان هناك تطور، وهذا طبيعي، نحن نتطور، والأهم أن يكون هذا التطور نحو الأفضل".

وعن رودريجو قال: "سعيد بالسؤال عن رودريجو لأنه يقوم بعمل رائع، ليس فقط لأنه يسجل، ولكن للدور الذي يلعبه سواء كلاعب وسط رابع أو مهاجم ثالث، من الصعب أن ترى تلك الجودة، وهو يعطينا أيضًا توازنًا دفاعيًا، وعندما تضيف لذلك الأهداف أيضًا مع جودته سترى الأمر".

وأتم: "منصبي يتطلب أن أعرف مسؤولياتي، أستمتع بالفرصة وبالأوقات الجيدة وأيضًا التي ليست كذلك، وهذا شرف لي".