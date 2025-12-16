حكم لصالح مبابي ضد باريس سان جيرمان بسبب مستحقاته المتأخرة الضخمة
الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 15:02
كتب : FilGoal
فاز كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الحالي بقضيته على باريس سان جيرمان ناديه السابق.
كيليان مبابي
النادي : ريال مدريد
وبحسب راديو مونت كارلو فإن محكمة العمل حكمت لمبابي للحصول على مستحقاته المتأخرة البالغة 55 مليون يورو بالإضافة إلى مستحقات الإجازات المتراكمة ليصل إجمالي المبلغ إلى 61 مليون يورو.
وكذلك أمرت محكمة العمل بنشر الحكم كاملا لمدة شهر على الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان.
شكوى مبابي جاءت بعدما لم يحصل على راتبه خلال أبريل ومايو ويونيو 2024.
وكان مبابي قد انتقل إلى ريال مدريد في الصيف قبل الماضي بعد مفاوضات استمرت لسنين.
ولعب مبابي مع باريس سان جيرمان 308 مباراة وسجل 256 هدفا بالإضافة إلى صناعة 110 هدفا.
