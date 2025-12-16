جوائز ذا بيست - زاخو العراقي يتوج بجائزة أفضل جماهير في العالم

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 13:22

كتب : FilGoal

تتويج جماهير زاخو بجائزة الأفضل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تتويج جماهير فريق زاخو العراقي بجائزة أفضل جماهير في العالم لعام 2025.

وتقام اليوم الثلاثاء حفل ذا بيست لتوزيع جوائز الأفضل في العالم والمقدمة من فيفا.

وحصلت جماهير زاخو على جائزة أفضل جماهير قبل انطلاق الحفل.

وجاء تكريم جماهير زاخو بسبب تبرعهم للأطفال المرضى بدمى وهدايا للأطفال.

مبادرة زاخو حدثت قبل انطلاق مباراة الفريق ضد الحدود في الدوري العراقي بشهر مايو الماضي.

وقامت جماهير زاخو بإلقاء آلاف الدمى المحشوة إلى أرض الملعب والتي جمعت ليتم التبرع بها لاحقا للأطفال المرضى.

وأطلقت جائزة أفضل جماهير في عام 2016 وتقدم للجماهير التي تقوم بشيء استثنائي أو قيامهم بموقف أو لفتة تركت أثرا واضحة في عالم كرة القدم.

ذا بيست زاخو فيفا
