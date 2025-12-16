أنيس بوجلبان يتولى تدريب منتخب تونس الأولمبي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعاقده مع المدرب أنيس بوجلبان لتولّي تدريب المنتخب الأولمبي.

وسيبدأ التعاقد ابتداءً من مطلع يناير 2026، وفقا لبيان اتحاد الكرة التونسي.

وسيواصل المدرّب أنيس بوجلبان، خلال الفترة نفسها، مهامه على رأس الجهاز الفني لفريق الترجي الجرجيسي حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يتفرّغ نهائيا لتدريب المنتخب الأولمبي ابتداءً من 15 مايو 2026.

وأتم البيان "نتقدم بجزيل الشكر وعميق الامتنان إلى إدارة الترجي الجرجيسي، تقديرًا لحسن تعاملها وروح المسؤولية التي أبدتها، وذلك في إطار التعاون الإيجابي الذي أبداه النادي فيما يتعلّق بتسهيل إجراءات التعاقد مع المدرّب أنيس بوجلبان، خدمــةً لمصلحة كرة القدم التونسية".

في يونيو الماضي، أعلن نادي الترجي الجرجيسي التونسي عودة أنيس بوجلبان لتدريبه من جديد، بعد فترة قصيرة مع المصري البورسعيدي.

وكان بوجلبان قد قاد المصري خلال الفترة من فبراير حتى مايو 2025، لعب خلالهم 10 مباريات.

وحقق المدرب التونسي الفوز مع المصري في 4 مباريات وخسر 3 مباريات وتعادل مثلهم.

وكان بوجلبان هو مدرب الترجي الجرجيسي خلال الموسم الماضي قبل الرحيل من أجل تدريب المصري.

وترك أنيس تدريب الترجي الجرجيسي وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري التونسي بفارق 4 نقاط عن الترجي الذي توج باللقب.

وقاد بوجلبان الجرجيسي في 20 مباراة وخلالها فاز الفريق في 11 مباراة وتعادل في 5 وخسر 4 مباريات.

وسبق لبوجلبان تدريب الصفاقسي التونسي واتحاد بن قردان.

وخلال مسيرته كلاعب سبق لصاحب الـ 47 عاما أن لعب بصفوف الأهلي خلال موسمين.

وأنهى بوجلبان مسيرته كلاعب بصفوف الإفريقي التونسي في عام 2010.