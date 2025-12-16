تقرير يكشف مدة غياب بن وايت للإصابة

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 11:26

كتب : FilGoal

بن وايت - أرسنال

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عن مدة غياب بن وايت لاعب أرسنال بعد إصابته في مباراة ولفرهامبتون.

وفاز أرسنال على ولفرهامبتون بالنيران الصديقة، وبهدفين عن طريق الخطأ من لاعبي ولفرهامبتون في شباكهم.

وبحسب بي بي سي فإن إصابة اللاعب الإنجليزي في العضلة الخلفية وسيبتعد عن الملاعب لمدة شهر على الأقل.

أخبار متعلقة:
فابريزيو رومانو: لاعب أرسنال السابق يخضع للكشف الطبي في أياكس الثلاثاء مانشستر سيتي يواصل مطاردة أرسنال بثلاثية ضد بالاس أرتيتا ينتقد لاعبي أرسنال بعد الفوز الصعب على ولفرهامبتون ساكا: أرسنال كان محظوظا أمام ولفرهامبتون

وتم استبدال المدافع في مباراة ولفرهامبتون في الدقيقة 31 بدلا من مايلز لويس سكيلي بعد الإصابة وعدم تحمله استكمال اللقاء.

وحقق أرسنال فوزا مثيرا على ضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي، ليواصل حفاظه على صدارة جدول الترتيب.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 36 في المركز الأول، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند نقتطين في المركز الأخير.

تابع صفحة HaytersTV Arabic على فيسبوك من هنا

أرسنال بن وايت ولفرهامبتون
نرشح لكم
ذا بيست – دوناروما يتوج بجائزة أفضل حارس في العالم مانشيني: أحترم اللاعبين الأكبر سنا أكثر من رامون لا جازيتا ديلو سبورت: لوكاكو سينضم للقائمة المشاركة في السوبر الإيطالي فابريجاس: مدرب السنغال يثير مخاوف دياو.. وأعتذر لمشاركته ضد روما سبورت: إسبانيا قد تواجه مصر وديا في قطر قائمة برشلونة - غياب أراوخو.. وتواجد القوام الأساسي لمواجهة جوادالاخارا مواعيد مباريات الثلاثاء 16 ديسمبر - مصر ضد نيجيريا.. وكأس الرابطة الإنجليزية مباراة الـ 8 أهداف.. مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث في لقاء ناري
أخر الأخبار
غزل المحلة: لدينا أكثر من 90 ألف دولار عند الأهلي.. وشكونا بلوزداد لـ فيفا 10 دقيقة | الدوري المصري
ذا بيست – دوناروما يتوج بجائزة أفضل حارس في العالم 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
مانشيني: أحترم اللاعبين الأكبر سنا أكثر من رامون ساعة | الكرة الأوروبية
لافاش كي ري راعيًا رسميًا لكأس الأمم الإفريقية 2025 وتطلق حملة تفاعلية في مصر ساعة | أمم إفريقيا
الكاميرون توافق على انضمام مهاجم ليفركوزن للمعسكر يوم انطلاق أمم إفريقيا ساعة | أمم إفريقيا
جوائز ذا بيست - زاخو العراقي يتوج بجائزة أفضل جماهير في العالم ساعة | الوطن العربي
لا جازيتا ديلو سبورت: لوكاكو سينضم للقائمة المشاركة في السوبر الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
فابريجاس: مدرب السنغال يثير مخاوف دياو.. وأعتذر لمشاركته ضد روما 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519280/تقرير-يكشف-مدة-غياب-بن-وايت-للإصابة