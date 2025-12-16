تقرير يكشف مدة غياب بن وايت للإصابة
الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 11:26
كتب : FilGoal
كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عن مدة غياب بن وايت لاعب أرسنال بعد إصابته في مباراة ولفرهامبتون.
بين وايت
النادي : أرسنال
وفاز أرسنال على ولفرهامبتون بالنيران الصديقة، وبهدفين عن طريق الخطأ من لاعبي ولفرهامبتون في شباكهم.
وبحسب بي بي سي فإن إصابة اللاعب الإنجليزي في العضلة الخلفية وسيبتعد عن الملاعب لمدة شهر على الأقل.
وتم استبدال المدافع في مباراة ولفرهامبتون في الدقيقة 31 بدلا من مايلز لويس سكيلي بعد الإصابة وعدم تحمله استكمال اللقاء.
وحقق أرسنال فوزا مثيرا على ضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي، ليواصل حفاظه على صدارة جدول الترتيب.
ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 36 في المركز الأول، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند نقتطين في المركز الأخير.
نرشح لكم
ذا بيست – دوناروما يتوج بجائزة أفضل حارس في العالم مانشيني: أحترم اللاعبين الأكبر سنا أكثر من رامون لا جازيتا ديلو سبورت: لوكاكو سينضم للقائمة المشاركة في السوبر الإيطالي فابريجاس: مدرب السنغال يثير مخاوف دياو.. وأعتذر لمشاركته ضد روما سبورت: إسبانيا قد تواجه مصر وديا في قطر قائمة برشلونة - غياب أراوخو.. وتواجد القوام الأساسي لمواجهة جوادالاخارا مواعيد مباريات الثلاثاء 16 ديسمبر - مصر ضد نيجيريا.. وكأس الرابطة الإنجليزية مباراة الـ 8 أهداف.. مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث في لقاء ناري