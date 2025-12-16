تقرير يكشف مدة غياب بن وايت للإصابة

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عن مدة غياب بن وايت لاعب أرسنال بعد إصابته في مباراة ولفرهامبتون.

وفاز أرسنال على ولفرهامبتون بالنيران الصديقة، وبهدفين عن طريق الخطأ من لاعبي ولفرهامبتون في شباكهم.

وبحسب بي بي سي فإن إصابة اللاعب الإنجليزي في العضلة الخلفية وسيبتعد عن الملاعب لمدة شهر على الأقل.

وتم استبدال المدافع في مباراة ولفرهامبتون في الدقيقة 31 بدلا من مايلز لويس سكيلي بعد الإصابة وعدم تحمله استكمال اللقاء.

وحقق أرسنال فوزا مثيرا على ضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي، ليواصل حفاظه على صدارة جدول الترتيب.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 36 في المركز الأول، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند نقتطين في المركز الأخير.

