دغموم: الزمالك فاوضني من قبل.. وأقدم أفضل مواسمي مع المصري

كشف عبد الرحيم دغموم لاعب النادي المصري عن سبب تمديد عقده مع الفريق.

وجدد دغموم عقده مع المصري بعد نهايته بنهاية الموسم الماضي.

وقال دغموم عبر قناة النهار: "أشعر أن كامل أبو علي بمثابة والدي ولذلك أعطيت الأولوية للمصري ولم أتحدث عن المقابل المادي قبل تمديد عقدي وحاليا أقضي أفضل مواسمي مع الفريق".

وواصل"هذا الموسم هناك 5 فرق قوية بالدوري المصري وأرشح الأهلي وبيراميدز والمصري للمنافسة على الدوري، أما الزمالك يمر بفترة صعبة بسبب المشكلات التي يتعرض لها ولذلك أرى أنه من الصعب أن ينافس على لقب الدوري".

وتابع "الزمالك فاوضني وهو فريق كبير وأي لاعب يتمنى الانضمام إليه واحترمت من فاوضني ولكنني فوضت وكيلي ليحدثهم ووضعت الأولوية للمصري وخاصة بعد أن رأيت ما يمر به النادي".

وأكمل "أحب اللاعبين الذين يقدمون كرة قدم جميلة وأحب مشاهدة ناصر ماهر وعبد الله السعيد وإمام عاشور".

وشدد "أعتقد أننا سنتأهل من مجموعتنا في الكونفدرالية برفقة الزمالك".

وأضاف "نشارك في الكونفدرالية منذ موسمين ولذلك يجب أن نتسحن في الموسم الحالي وأتمنى أن نتأهل إلى دوري الأبطال إذا لم نتوج بالدوري وأن نحقق كأس مصر أو كأس الرابطة وأن نصل لنهائي الكونفدرالية هذا الموسم".

وكشف "نبيل الكوكي مدرب مميز وهو مختلف عن علي ماهر الذي يحاول تدوير الكرة واللعب بطريقة ممتعة تعتمدج على التمريرات، أما مع الكوكي نلعب بشكل مباشر، والكوكي وظفني بشكل جيد ويضعني تحت المهاجم وأقدم موسم رائع حتى الآن".

وأتم"أحب شيكابالا كثيرا وكبرت وأحبه منذ كنت صغيرا ولا أعتقد أن هناك لاعب سيأتي للزمالك مثله وبالنسبة لي كان بإمكانه أن يلعب موسمين آخرين".

وفاز المصري بأول مباراتين في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية على زيسكو يونايتد وكايرز تشيفز.

وشارك دغموم منذ بداية الموسم الحالي في 15 مباراة وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين.