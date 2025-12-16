القادسية يعلن تعاقده مع برندن رودجرز

أعلن نادي القادسية يوم الثلاثاء تعاقده مع المدرب الأيرلندي برندن رودجرز لقيادة الفريق.

وذلك خلفا للإسباني ميتشيل جونزاليس الذي أقيل يوم الأحد.

ولم يعلن القادسية عن تفاصيل التعاقد، بما في ذلك مدة العقد والجهاز المعاون، واكتفى بعرض السيرة الذاتية للمدرب عبر موقعه.

فيما ذكرت تقارير أن التعاقد سيمتد لموسمين ونصف.

ودرب رودجرز العديد من الأندية، أبرزها ليفربول وسوانزي سيتي وليستر سيتي.

بالإضافة إلى سيلتك الاسكتلندي الذي حقق معه بعض الألقاب على مدار عامين، ثم أقيل من تدريبه قبل أسابيع.

فيما أقيل ميتشيل جونزاليس من تدريب القادسية بعد مسيرة امتدت 779 يومًا بدأت من دوري دوري الدرجة القسم الثاني، وصولا إلى الدوري الممتاز.

وأفاد النادي في بيان: "توصلنا إلى اتفاق على إنهاء العلاقة مع ميتشيل جونزاليس مدرب الفريق".

وأضاف "القرار يأتي عقب عملية مراجعة مخططة قادتها الإدارة التنفيذية للنادي ومجلس الإدارة، وركّزت على ضمان استمرار تطور الفريق بما يتماشى مع طموحات النادي طويلة المدى وأهدافه الاستراتيجية الأوسع".

وتولى جونزاليس تدريب الفريق في 27 أكتوبر 2023 بموجب عقد تم تمديده في فبراير الماضي حتى 30 يونيو 2027.

وقاد المدرب الإسباني الفريق للصعود إلى الدوري الممتاز موسم 2023-2023.

وفي موسمه الأول مع الكبار حقق الفريق تحت إشرافه المركز الرابع في الدوري، كما حقق وصافة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين..

وفي الموسم الجاري يحتل الفريق المركز الخامس بعد مرور 9 جولات من الدوري، لكن مسيرته في بطولة كأس الملك توقفت في دور ربع النهائي، كما خرج من نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وفي مشواره الذي استمر عامين وشهرًا و17 يومًا، أشرف جونزاليس على الفريق في 78 مباراة بمختلف المسابقات، وحقق 48 انتصارًا و12 تعادلًا، فيما خسر 18 مرة.