القادسية يعلن تعاقده مع برندن رودجرز

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 11:09

كتب : FilGoal

برندان رودجرز

أعلن نادي القادسية يوم الثلاثاء تعاقده مع المدرب الأيرلندي برندن رودجرز لقيادة الفريق.

وذلك خلفا للإسباني ميتشيل جونزاليس الذي أقيل يوم الأحد.

ولم يعلن القادسية عن تفاصيل التعاقد، بما في ذلك مدة العقد والجهاز المعاون، واكتفى بعرض السيرة الذاتية للمدرب عبر موقعه.

أخبار متعلقة:
كأس العرب – أبو ليلى: أنصح الدوسري بتعلم التواضع من القحطاني خبر في الجول – الأهلي يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالي لضم محمد هيثم كأس العرب – علي علوان: النعيمات أسطورة الأردن.. وينتظرنا نهائي قوي ضد المغرب كأس العرب – أبو ليلى: النعيمات كان الحافز لنا أمام السعودية

فيما ذكرت تقارير أن التعاقد سيمتد لموسمين ونصف.

ودرب رودجرز العديد من الأندية، أبرزها ليفربول وسوانزي سيتي وليستر سيتي.

Image

بالإضافة إلى سيلتك الاسكتلندي الذي حقق معه بعض الألقاب على مدار عامين، ثم أقيل من تدريبه قبل أسابيع.

فيما أقيل ميتشيل جونزاليس من تدريب القادسية بعد مسيرة امتدت 779 يومًا بدأت من دوري دوري الدرجة القسم الثاني، وصولا إلى الدوري الممتاز.

وأفاد النادي في بيان: "توصلنا إلى اتفاق على إنهاء العلاقة مع ميتشيل جونزاليس مدرب الفريق".

وأضاف "القرار يأتي عقب عملية مراجعة مخططة قادتها الإدارة التنفيذية للنادي ومجلس الإدارة، وركّزت على ضمان استمرار تطور الفريق بما يتماشى مع طموحات النادي طويلة المدى وأهدافه الاستراتيجية الأوسع".

وتولى جونزاليس تدريب الفريق في 27 أكتوبر 2023 بموجب عقد تم تمديده في فبراير الماضي حتى 30 يونيو 2027.

Image

وقاد المدرب الإسباني الفريق للصعود إلى الدوري الممتاز موسم 2023-2023.

وفي موسمه الأول مع الكبار حقق الفريق تحت إشرافه المركز الرابع في الدوري، كما حقق وصافة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين..

وفي الموسم الجاري يحتل الفريق المركز الخامس بعد مرور 9 جولات من الدوري، لكن مسيرته في بطولة كأس الملك توقفت في دور ربع النهائي، كما خرج من نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وفي مشواره الذي استمر عامين وشهرًا و17 يومًا، أشرف جونزاليس على الفريق في 78 مباراة بمختلف المسابقات، وحقق 48 انتصارًا و12 تعادلًا، فيما خسر 18 مرة.

برندن رودجرز القادسية
نرشح لكم
الرياضية: القادسية يتعاقد مع برندن رودجرز القادسية يعلن إقالة مدربه الجابر: يوفنتوس استفسر عن إمكانية ضم كنو بعد كأس العالم 2022 الشرق الأوسط: الوليد بن طلال يستحوذ على الهلال مقابل 7.5 مليار ريال الاتفاق يرفض محاولات أهلي جدة والقادسية لضم جناحه الاتفاق ينتظر رد لجنة الاستقطاب قبل تمديد عقد فينالدوم الرياضية: جناح النصر لا يحتاج جراحة تقرير: مانشستر يونايتد منفتح على بيع برونو فيرنانديز.. والهلال واتحاد جدة يترقبان
أخر الأخبار
ألونسو: يجب إظهار الحقيقة في قضية نيجريرا.. ونريد تجنب مفاجآت الكأس 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
حكم لصالح مبابي ضد باريس سان جيرمان بسبب مستحقاته المتأخرة الضخمة ساعة | الكرة الأوروبية
غزل المحلة: لدينا أكثر من 90 ألف دولار عند الأهلي.. وشكونا بلوزداد لـ فيفا ساعة | الدوري المصري
ذا بيست – دوناروما يتوج بجائزة أفضل حارس في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
مانشيني: أحترم اللاعبين الأكبر سنا أكثر من رامون 2 ساعة | الكرة الأوروبية
لافاش كي ري راعيًا رسميًا لكأس الأمم الإفريقية 2025 وتطلق حملة تفاعلية في مصر 2 ساعة | أمم إفريقيا
الكاميرون توافق على انضمام مهاجم ليفركوزن للمعسكر يوم انطلاق أمم إفريقيا 2 ساعة | أمم إفريقيا
جوائز ذا بيست - زاخو العراقي يتوج بجائزة أفضل جماهير في العالم 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519278/القادسية-يعلن-تعاقده-مع-برندن-رودجرز