كأس العرب – أبو ليلى: أنصح الدوسري بتعلم التواضع من القحطاني

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 - 11:07

كتب : FilGoal

يزيد أبو ليلى - الأردن

انتقد يزيد أبو ليلى حارس مرمى منتخب الأردن، سالم الدوسري جناح منتخب السعودية بسبب عدم تواضعه حسبما يرى.

وتأهل منتخب الأردن إلى نهائي كأس العرب 2025، بالفوز على السعودية 1-0 في نصف النهائي.

وقال أبو ليلى خلال مؤتمر صحفي: "أوجه رسالة إلى سالم الدوسري بأن يتواضع أكثر لأنه لاعب كبير".

أخبار متعلقة:
كأس العرب – علي علوان: النعيمات أسطورة الأردن.. وينتظرنا نهائي قوي ضد المغرب كأس العرب – موعد نهائي المغرب والأردن والقنوات الناقلة كأس العرب - إلى النهائي.. الأردن يجتاز السعودية ويضرب موعدا مع المغرب عصام الحضري: تعليماتنا كانت بالتشاور مع طولان.. ولم نواجه احتياطي الأردن

وأتم "لم يصافحنا باليد لذلك كانت مفاجأة بالنسبة لنا، عليه أن يتعلم التواضع من ياسر القحطاني أسطورة الكرة السعودية".

للمباراة الثالثة على التوالي، حافظ منتخب الأردن على نظافة شباكه كما فعل أمام مصر في ختام دور المجموعات، وأمام العراق في ربع النهائي.

منتخب الأردن تصدر المجموعة الثالثة، وتخطى العراق في دور الثمانية.

بذلك يتأهل منتخب الأردن لملاقاة المغرب في النهائي.

المغرب تأهل إلى النهائي بالفوز على الإمارات بثلاثة أهداف دون رد.

ويقام النهائي يوم الخميس 18 ديسمبر في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يزيد أبو ليلى الأردن كأس العرب السعودية المغرب
نرشح لكم
كأس العرب – علي علوان: النعيمات أسطورة الأردن.. وينتظرنا نهائي قوي ضد المغرب كأس العرب – أبو ليلى: النعيمات كان الحافز لنا أمام السعودية كأس العرب – موعد نهائي المغرب والأردن والقنوات الناقلة كأس العرب - إلى النهائي.. الأردن يجتاز السعودية ويضرب موعدا مع المغرب كأس العرب - أسامة طنان: بدون الجمهور المغرب لم يكن ليظهر بهذا المستوى انتهت في كأس العرب - السعودية (0)-(1) الأردن كأس العرب – البركاوي: منتخب المغرب يستحق التأهل للنهائي المغرب يضرب الإمارات بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس العرب
أخر الأخبار
فابريجاس: مدرب السنغال يثير مخاوف دياو.. وأعتذر لمشاركته ضد روما 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيان – الزمالك يعلن التعاون مع النيابة العامة وثقته في الحلول لاستمرار النادي 36 دقيقة | الدوري المصري
أنيس بوجلبان يتولى تدريب منتخب تونس الأولمبي 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
سبورت: إسبانيا قد تواجه مصر وديا في قطر 41 دقيقة | منتخب مصر
أمين عمر وأبو الرجال ضمن طاقم تحكيم نهائي إنتركونتنينتال ساعة | كأس العالم للأندية
قائمة برشلونة - غياب أراوخو.. وتواجد القوام الأساسي لمواجهة جوادالاخارا ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - استبعاد مدافع السنغال من قائمة البطولة ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - ضربة موجعة للجابون بإصابة أوباميانج وغيابه أمام الكاميرون ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519277/كأس-العرب-أبو-ليلى-أنصح-الدوسري-بتعلم-التواضع-من-القحطاني