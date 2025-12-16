كأس العرب – أبو ليلى: أنصح الدوسري بتعلم التواضع من القحطاني

انتقد يزيد أبو ليلى حارس مرمى منتخب الأردن، سالم الدوسري جناح منتخب السعودية بسبب عدم تواضعه حسبما يرى.

وتأهل منتخب الأردن إلى نهائي كأس العرب 2025، بالفوز على السعودية 1-0 في نصف النهائي.

وقال أبو ليلى خلال مؤتمر صحفي: "أوجه رسالة إلى سالم الدوسري بأن يتواضع أكثر لأنه لاعب كبير".

وأتم "لم يصافحنا باليد لذلك كانت مفاجأة بالنسبة لنا، عليه أن يتعلم التواضع من ياسر القحطاني أسطورة الكرة السعودية".

للمباراة الثالثة على التوالي، حافظ منتخب الأردن على نظافة شباكه كما فعل أمام مصر في ختام دور المجموعات، وأمام العراق في ربع النهائي.

منتخب الأردن تصدر المجموعة الثالثة، وتخطى العراق في دور الثمانية.

بذلك يتأهل منتخب الأردن لملاقاة المغرب في النهائي.

المغرب تأهل إلى النهائي بالفوز على الإمارات بثلاثة أهداف دون رد.

ويقام النهائي يوم الخميس 18 ديسمبر في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.