خبر في الجول – الأهلي يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالي لضم محمد هيثم

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 23:30

كتب : أحمد الخولي

محمد هيثم عبد العظيم - الأهلي ضد الزمالك

وافق الأهلي على العرض المقدم من نادي إشتوريل برايا البرتغالي لشراء محمد هيثم مهاجم فريق الشباب.

ومن المنتظر أن يكمل اللاعب الشاب انضمامه إلى النادي البرتغالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانضم محمد هيثم لصفوف الأهلي قادما من نادي زد.

قبل أن يتم تصعيد اللاعب للفريق الأول ويتم قيده في القائمة الإفريقية.

ويلعب نادي إشتوريل برايا البرتغالي في الدوري الممتاز.

وشارك محمد هيثم مع منتخب مصر للشباب في كأس العالم تحت 20 سنة التي أقيمت في تشيلي.

