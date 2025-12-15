سلة – الأهلي يهزم الجزيرة في ثاني جولات دوري السوبر

فاز الأهلي على الجزيرة في ثاني جولات دوري سوبر السلة للرجال بنتيجة 76-69.

وانتصر الأهلي على الجزيرة بعدما فاز في الجولة الأولى على بتروجت.

وأنهى إيهاب أمين لاعب الأهلي المباراة كأكثر المسجلين للنقاط برصيد 22 نقطة.

بينما سجل أحمد سامي لاعب الجزيرة 21 نقطة.

في مباراة أخرى تفوق سموحة على سبورتنج بنتيجة 82-79، وتخطى المصرية للاتصالات نظيره بتروجيت بنتيجة 85-84.

وتقام منافسات الدور الترتيبي لدوري أليانز بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية المشاركة، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدور الترتيبي 8 فرق، هي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجيت، وسموحة.