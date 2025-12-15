سلة – الأهلي يهزم الجزيرة في ثاني جولات دوري السوبر

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 22:53

كتب : FilGoal

إبراهيم هشام - الأهلي كرة سلة

فاز الأهلي على الجزيرة في ثاني جولات دوري سوبر السلة للرجال بنتيجة 76-69.

وانتصر الأهلي على الجزيرة بعدما فاز في الجولة الأولى على بتروجت.

وأنهى إيهاب أمين لاعب الأهلي المباراة كأكثر المسجلين للنقاط برصيد 22 نقطة.

أخبار متعلقة:
سلة – الاتحاد يهزم الزمالك في ثاني جولات دوري السوبر

بينما سجل أحمد سامي لاعب الجزيرة 21 نقطة.

في مباراة أخرى تفوق سموحة على سبورتنج بنتيجة 82-79، وتخطى المصرية للاتصالات نظيره بتروجيت بنتيجة 85-84.

وتقام منافسات الدور الترتيبي لدوري أليانز بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية المشاركة، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدور الترتيبي 8 فرق، هي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجيت، وسموحة.

الأهلي الجزيرة كرة سلة
نرشح لكم
سلة – الاتحاد يهزم الزمالك في ثاني جولات دوري السوبر كرة سلة – الزمالك يعلن التعاقد مع المحترف الأمريكي كلينتوني إيرلي كرة سلة - نقل السوبر المصري بين الأهلي والاتحاد إلى الغردقة.. وتأجيله 24 ساعة مصر تستضيف اجتماعات الاتحاد الإفريقي للسلة كرة سلة - سيدات الأهلي يتوجن بلقب بطولة إفريقيا للمرة الأولى مواعيد مباريات الأحد 14 ديسمبر 2025.. الدوري الإنجليزي وسيدات الأهلي في نهائي إفريقيا كرة سلة – الأهلي لنهائي بطولة إفريقيا للسيدات.. ومواجهة مكررة من العام الماضي كرة سلة - الكشف عن طريق الأهلي ربع نهائي بطولة إفريقيا للسيدات
أخر الأخبار
مباراة الـ 8 أهداف.. مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث في لقاء ناري 9 ساعة | الكرة الأوروبية
الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل 9 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الأهلي يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالي لضم محمد هيثم 10 ساعة | الكرة المصرية
سلة – الأهلي يهزم الجزيرة في ثاني جولات دوري السوبر 11 ساعة | كرة سلة
تقرير: ميلان يتفق مع فولكروج لضمه وينتظر وست هام 11 ساعة | ميركاتو
كأس العرب – علي علوان: النعيمات أسطورة الأردن.. وينتظرنا نهائي قوي ضد الأردن 11 ساعة | كأس العرب
كأس العرب – أبو ليلى: النعيمات كان الحافز لنا أمام السعودية 11 ساعة | كأس العرب
كأس العرب – موعد نهائي المغرب والأردن والقنوات الناقلة 11 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519272/سلة-الأهلي-يهزم-الجزيرة-في-ثاني-جولات-دوري-السوبر