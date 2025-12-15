تقرير: ميلان يتفق مع فولكروج لضمه وينتظر وست هام

توصل نادي ميلان إلى اتفاق مع نيكلاس فولكروج لاعب وست هام لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما في صيف 2028.

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو فإن ميلان توصل لاتفاق مع نيكلاس فولكروج لضمه.

وذكر الموقع النادي الإيطالي يتفاوض مع وست هام لاستعارة اللاعب 6 أشهر وينتظر الموافقة.

ويستعد ميلان لدفع الراتب البالغ 1.5 مليون يورو خلال الـ 6 أشهر.

وأبلغ فولكروج وكيله بوقف التفاوض مع جميع الأندية الأخرى لرغبته في الانتقال إلى الروسونيري.

وكان وست هام قد تعاقد مع فولكروج بوروسيا دورتموند في صيف 2024 مقابل 27 مليون يورو.

وشارك فولكروج مع وست هام خلال الموسم الحالي في 9 مباريات ولم يسجل أو يصنع بواقع 413 دقيقة.

وإجمالا لعب فولكروج 29 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.