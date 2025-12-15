كأس العرب – علي علوان: النعيمات أسطورة الأردن.. وينتظرنا نهائي قوي ضد الأردن

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 22:38

كتب : FilGoal

علي علوان مهاجم الأردن

عبر علي علوان مهاجم الأردن عن سعادته بالفوز على السعودية والتأهل لنهائي كأس العرب.

علي علوان

النادي : الجزيرة

الأردن

وقال علوان عبر بي إن سبورتس: "احترمنا السعودية وحققنا الفوز على منتخب قوي، أبارك للاعبين وحظ أوفر للسعودية وجمهورهم الكبير".

وأضاف "منتخب الأردن استحق الفوز من أجل يزن النعيمات".

وأكمل "تنتظرنا مباراة قوية ضد المغرب في النهائي وسنلعب مثل باقي المباريات من أجل الفوز والعودة بالكأس إلى عمان".

وأردف "لدي عدة عروض من السعودية وقطر والإمارات، وأنا قادر على اللعب في أي من هذه الدوريات".

وشدد "يزن النعيمات ليس فقط زميلنا، ولكن تأثيره كبير على كل اللاعبين، بكيت بسبب إصابته المباراة السابقة وكنت أركض وأنا لا أقدر على التركيز من الحزن عليه".

وأتم تصريحاته "لا نبالغ في رد الفعل بعد إصابة يزن النعيمات ولكن رد فعل الجمهور والجميع يثبت أنه أسطورة لمنتخب الأردن".

ويلعب منتخب الأردن ضد المغرب يوم الخميس 18 ديسمبر في النهائي.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة بتوقيت مصر.

وتقام على ملعب لوسيل.

وتذاع عبر العديد من القنوات المفتوحة منها بي إن سبورتس والكاس وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية والشارقة الرياضية.

علي علوان الأردن كأس العرب
