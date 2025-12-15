كأس العرب – أبو ليلى: النعيمات كان الحافز لنا أمام السعودية

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 22:21

كتب : FilGoal

يزيد أبو ليلى حارس الأردن

شدد يزيد أبو ليلى حارس مرمى منتخب الأردن على أن دعم زميله يزن النعيمات كان الحافز الأكبر للفوز على السعودية.

وفاز منتخب الأردن على السعودية بهدف دون رد ليتأهل لنهائي كأس العرب 2025 ليواجه المغرب.

وقال أبو ليلى عبر قناة بي إن سبورتس: "لعبنا مباراة كبيرة ضد منتخب السعودية القوي، ولكن علي علوان أرهقهم وتسبب في طرد أحد لاعبيهم".

وأضاف "يزن النعيمات كان أكبر حافز لنا أمام السعودية بعدما حرص على حضور المباراة وهو مصاب لدعمنا من المدرجات".

وأتم تصريحاته "منتخب المغرب كبير ولديه أسماء مميزة، ولكن هدفنا هو العودة بالكأس إلى عمان".

ويلعب منتخب الأردن ضد المغرب يوم الخميس 18 ديسمبر في النهائي.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة بتوقيت مصر.

وتقام على ملعب لوسيل.

وتذاع عبر العديد من القنوات المفتوحة منها بي إن سبورتس والكاس وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية والشارقة الرياضية.

