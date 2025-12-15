كأس العرب – موعد نهائي المغرب والأردن والقنوات الناقلة

أخيرا وصلت بطولة كأس العرب 2025 في قطر إلى المرحلة النهائية بعدما تحدد طرفي مباراة النهائي.

وتأهل للنهائي منتخب الأردن بعدما تغلب على السعودية، ومنتخب المغرب بالفوز على الإمارات.

ليضرب المنتخبين موعدا في نهائي كأس العرب.

موعد نهائي كأس العرب

ويلعب منتخب الأردن ضد المغرب يوم الخميس 18 ديسمبر في النهائي.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة بتوقيت مصر.

وتقام على ملعب لوسيل.

وتذاع عبر العديد من القنوات المفتوحة منها بي إن سبورتس والكاس وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية والشارقة الرياضية.