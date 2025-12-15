كأس العرب - إلى النهائي.. الأردن يجتاز السعودية ويضرب موعدا مع المغرب

تأهل منتخب الأردن إلى نهائي كأس العرب 2025، بالفوز على السعودية 1-0 في نصف النهائي.

للمباراة الثالثة على التوالي، حافظ منتخب الأردن على نظافة شباكه كما فعل أمام مصر في ختام دور المجموعات، وأمام العراق في ربع النهائي.

منتخب الأردن تصدر المجموعة الثالثة، وتخطى العراق في دور الثمانية.

بينما احتل منتخب السعودية المركز الثاني في المجموعة الثانية، واجتاز منتخب فلسطين في الوقت الإضافي لربع النهائي.

الاشتباك الذي دام طويلا بفرص قليلة، فضه نزار الرشدان بهدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 بعد تمريرة محمود المرضي.

وفي الدقيقة 87 كاد صالح الشهري يتعادل، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.

ومنع وليد الأحمد الهدف الثاني بعرقلة في الدقائق الأخيرة.

وبعد العودة لتقنية الفيديو تم طرد الأحمد في الدقيقة 94.

بذلك يتأهل منتخب الأردن لملاقاة المغرب في النهائي.

المغرب تأهل إلى النهائي بالفوز على الإمارات بثلاثة أهداف دون رد.

ويقام النهائي يوم الخميس 18 ديسمبر في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.