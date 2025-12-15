تشكيل مانشستر يونايتد - ماونت وهيفين أساسيان ضد بورنموث
الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 21:09
كتب : FilGoal
أعلن روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بورنموث.
ويشارك أيدن هيفين بشكل أساسي للمباراة الثالثة على التوالي.
وكذلك يستمر ماسون ماونت في اللعب بشكل أساسي بعد مشاركته في المباراة الماضية ضد ولفرهامبتون.
وجاء التشكيل كالتالي:
الحارس: سيني لامينس
الدفاع: لوك شو – أيدن هيفين – ليني يورو
الوسط: ديوجو دالوت – برونو فيرنانديز – كاسيميرو – أماد ديالو
أمامهم: ماسون ماونت – براين مبومو
الهجوم: ماتيوس كونيا
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 25 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المركز الـ 15 برصيد 20 نقطة.
