خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.
الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 19:49
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.
وتشهد الجولة مواجهة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والزمالك ضد حرس الحدود.
وجاءت مباريات الجولة كالتالي:
الخميس 18 ديسمبر
البنك الأهلي × مودرن سبورت.. 5:0 مساء - استاد برج العرب.
الجمعة 19 ديسمبر
غزل المحلة × فاركو.. 5: مساء - استاد غزل المحلة.
بتروجت × الإسماعيلي.. 5: مساء - استاد السلام.
المصري × زد.. 8:00 مساء - استاد السويس الجديد.
سيراميكا كليوباترا × الأهلي.. 8:00 مساء - استاد المقاولون العرب.
السبت 20 ديسمبر
الجونة × بيراميدز.. 5:00 مساء - استاد خالد بشارة.
سموحة × الاتحاد السكندري.. 8:00 مساء - استاد الإسكندرية.
الزمالك × حرس الحدود.. 8:00 مساء - استاد المقاولون العرب.
