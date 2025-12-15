خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

خبر في الجول – الأهلي يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالي لضم محمد هيثم

مران الزمالك - انتظام الدباغ.. وتصعيد لاعب من الشباب لمواجهة حرس الحدود

منتخب مصر يعلن إراحة تريزيجيه من مباراة نيجيريا

بيان من وزارة الرياضة بشأن سحب أرض الزمالك في أكتوبر "ندرس المقترحات البديلة"

خبر في الجول - الأهلي يمدد عقد أليو ديانج لمدة 3 مواسم

مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: المصري تواصل مع مصطفى الجمل لإمكانية ضمه

محمود ناجي حكم ودية مصر ونيجيريا

محمد أشرف: تعرضت للظلم في الزمالك.. وفوجئت ببند في عقدي كان سببا وراء رحيلي