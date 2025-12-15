نجل مدرب مصر الأسبق.. نيويورك يعلن تعيين برادلي كمدير فني

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 19:49

كتب : FilGoal

مايكل برادلي

أعلن نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي تعيين مايكل برادلي كمدير فني للفريق.

ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد.

ويعد مايكل هو نجل بوب برادلي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

أخبار متعلقة:
كأس العالم 2026 - بين أمريكا وكندا.. مواعيد وملاعب مباريات مصر في المجموعة السابعة الدرندلي: أمريكا طلبت مواجهة مصر.. وهذا موقفنا من تواجد حسام حسن في كأس العالم كأس العرب - رينار يغيب عن لقاء السعودية وجزر القمر لحضور قرعة كأس العالم في أمريكا وزير خارجية أمريكا: شراء تذكرة كأس العالم ليس ضمانا للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة

وعمل مايكل كمساعد لوالده من قبل في فريق ستابيك النرويجي لـ 32 مباراة قبل أن يرحل بوب عن تدريب الفريق.

واستمر مايكل برادلي في الجهاز الفني رفقة بيورن هيلجي ريزا حتى نهاية 2024.

وجاء عرض نيويورك ريد بولز بعد رحيله من ستابيك.

وأنهى نيويورك ريد بولز الدوري في المركز الـ 18 برصيد 43 نقطة.

وأصبح برادلي المدرب الثاني في تاريخ النادي الذي كان لاعبا للفريق ثم أصبح مدربا له.

مايكل برادلي نيويورك ريد بولز
نرشح لكم
فلومينينسي يحاول إقناع تياجو سيلفا بالاستمرار بدلا من الاعتزال أو العودة لأوروبا إنتر ميامي يعلن ضم ريجيلون إيقاف ثم تتويج ولقب في المدرج.. إستوديانتيس بطل الدوري الأرجنتيني إنتركونتيننتال – الجباس: البطولة مليئة بالمكاسب.. وأظهرنا للجميع قوتنا نهائي كأس إنتركونتيننتال - موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو إنتركونتيننتال – دانيلو: نستحق الفوز على بيراميدز.. ومباراة سان جيرمان ستكون ممتعة إنتركونتيننتال – يورتشيتش: ما حدث أمام فلامنجو طبيعي إنتركونتيننتال – سلاح الكرات الثابتة يقصي بيراميدز من فلامنجو
أخر الأخبار
مباراة الـ 8 أهداف.. مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث في لقاء ناري 8 ساعة | الكرة الأوروبية
الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل 8 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الأهلي يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالي لضم محمد هيثم 9 ساعة | الكرة المصرية
سلة – الأهلي يهزم الجزيرة في ثاني جولات دوري السوبر 9 ساعة | كرة سلة
تقرير: ميلان يتفق مع فولكروج لضمه وينتظر وست هام 9 ساعة | ميركاتو
كأس العرب – علي علوان: النعيمات أسطورة الأردن.. وينتظرنا نهائي قوي ضد الأردن 10 ساعة | كأس العرب
كأس العرب – أبو ليلى: النعيمات كان الحافز لنا أمام السعودية 10 ساعة | كأس العرب
كأس العرب – موعد نهائي المغرب والأردن والقنوات الناقلة 10 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519260/نجل-مدرب-مصر-الأسبق-نيويورك-يعلن-تعيين-برادلي-كمدير-فني