نجل مدرب مصر الأسبق.. نيويورك يعلن تعيين برادلي كمدير فني
الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 19:49
كتب : FilGoal
أعلن نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي تعيين مايكل برادلي كمدير فني للفريق.
ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد.
ويعد مايكل هو نجل بوب برادلي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.
وعمل مايكل كمساعد لوالده من قبل في فريق ستابيك النرويجي لـ 32 مباراة قبل أن يرحل بوب عن تدريب الفريق.
واستمر مايكل برادلي في الجهاز الفني رفقة بيورن هيلجي ريزا حتى نهاية 2024.
وجاء عرض نيويورك ريد بولز بعد رحيله من ستابيك.
وأنهى نيويورك ريد بولز الدوري في المركز الـ 18 برصيد 43 نقطة.
وأصبح برادلي المدرب الثاني في تاريخ النادي الذي كان لاعبا للفريق ثم أصبح مدربا له.
نرشح لكم
فلومينينسي يحاول إقناع تياجو سيلفا بالاستمرار بدلا من الاعتزال أو العودة لأوروبا إنتر ميامي يعلن ضم ريجيلون إيقاف ثم تتويج ولقب في المدرج.. إستوديانتيس بطل الدوري الأرجنتيني إنتركونتيننتال – الجباس: البطولة مليئة بالمكاسب.. وأظهرنا للجميع قوتنا نهائي كأس إنتركونتيننتال - موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو إنتركونتيننتال – دانيلو: نستحق الفوز على بيراميدز.. ومباراة سان جيرمان ستكون ممتعة إنتركونتيننتال – يورتشيتش: ما حدث أمام فلامنجو طبيعي إنتركونتيننتال – سلاح الكرات الثابتة يقصي بيراميدز من فلامنجو