نجل مدرب مصر الأسبق.. نيويورك يعلن تعيين برادلي كمدير فني

أعلن نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي تعيين مايكل برادلي كمدير فني للفريق.

ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد.

ويعد مايكل هو نجل بوب برادلي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

وعمل مايكل كمساعد لوالده من قبل في فريق ستابيك النرويجي لـ 32 مباراة قبل أن يرحل بوب عن تدريب الفريق.

واستمر مايكل برادلي في الجهاز الفني رفقة بيورن هيلجي ريزا حتى نهاية 2024.

وجاء عرض نيويورك ريد بولز بعد رحيله من ستابيك.

وأنهى نيويورك ريد بولز الدوري في المركز الـ 18 برصيد 43 نقطة.

وأصبح برادلي المدرب الثاني في تاريخ النادي الذي كان لاعبا للفريق ثم أصبح مدربا له.